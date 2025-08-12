鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-08-12 20:26

由美國主導的全球金融體系中，中國境內債券市場正以驚人速度崛起。瑞銀資產管理亞洲固定收益主管桂林今 (12) 日指出，中國境內債券市場規模超越所有國家，僅次於美國，從 10 年前不到 10 兆美元增長至 25 兆美元，除因政策更開放，加上低波動性、與其他市場的低相關性，其為全球資產配置提供了極佳的多元化優，更在全球「去美元化」背景下，讓人民幣債券挾強勁基本面與國際化進程，成為另一投資新寵。

喜迎「去美元化」！全球第2大的人民幣債市崛起 瑞銀剖析3大投資契機。（圖: shutterstock）

桂林表示，從外資的角度來看，中國境內債券市場的吸引力不僅在於其規模，更在於其獨特的投資價值。過去幾年，中國債券市場的對外開放力度持續加大，投資管道如 CIBM（銀行間債券市場）和債券通的開通，極大地提升了外資進入的便利性，且目前已無額度限制。

更關鍵的是，自 2019 年和 2020 年起，全球三大主要債券指數，包括彭博、摩根大通和富時羅素，都相繼將中國債券納入其指數體系，並賦予高達 6% 至 10% 的權重。這項重大變動直接推動了全球指數化投資者對中國債券的配置，使得外資持有中國境內債券的規模從 2018 年初的約兩千億美元，一路飆升至 2022 年的六千億美元頂峰。

在 2022 年至 2023 年期間，全球投資者對中國債券的配置出現了新一輪的增長浪潮。這波趨勢背後，一個核心驅動因素是全球市場的「去美元化」趨勢。隨著美國貿易政策的不確定性增加，越來越多的國際投資者開始質疑美元資產的穩定性，尋求將資金從美元資產轉移至非美元資產。在此背景下，規模龐大且日益開放的中國債券市場自然成為了他們的優先選項。這不僅僅是基於對人民幣資產的信心，也反映了國際資產配置多元化的迫切需求。

回顧歷史，外資對人民幣債券市場的配置已歷經三次浪潮。最早一次在 2010 年至 2013 年，主要受到人民幣國際化初期的推動；第二次則是在 2018 年至 2020 年，主要由全球指數納入和當時中美利差擴大所驅動；而最新的第三次浪潮，則始於去年，其核心動力正是全球「去美元化」的趨勢，這也預示著外國投資者對中國債券市場的配置將會進一步加碼。此外，瑞銀資產管理團隊憑藉豐富的經驗，早在 2018 年便已成立了首隻人民幣債券基金，積極協助全球投資者捕捉這一趨勢。

除了市場規模與政策開放，中國債券市場的低相關性與低波動性，是其成為優質資產配置選擇的關鍵特點。從數據來看，中國債券與美國、英國、日本等發達國家債券市場的相關性極低，甚至有時呈現負相關。例如在 2022 年和 2023 年，當美國因應通膨壓力而持續加息，導致美國國債收益率承壓、回報為負時，中國央行卻實行降息政策，使得中國債券市場持續上漲。

桂林指出，中國債券的這種負相關特性，若能被納入全球固定收益投資組合中，不僅能有效降低整體投資組合的波動性，更能提高風險回報水準，這正是傳統資產管理理論所追求的「分散化」優勢。此外，中國債券市場的長期波動率僅約 2%，遠低於歐美等發達國家市場的 6% 至 8% 以上，這也為投資者提供了更為穩健的投資環境。

在匯率層面，人民幣的韌性也為國際投資者提供了信心。中國作為一個長期保持經常貿易順差的大型經濟體，每月貿易順差高達近 1000 億美元，外匯儲備也超過三兆美元，這些基本面因素為人民幣匯率提供了強而有力的支撐。同時，人民幣的國際化進程不斷加快，跨境貿易結算規模持續攀升，使得境外人民幣存量日益擴大，這也為人民幣匯率提供了長期穩定的支持。瑞銀資產管理最新的全球外匯儲備管理人調查也顯示，各國央行正在持續增持人民幣和歐元資產，進一步印證了「去美元化」趨勢下，人民幣資產已成為國際投資者的首選之一。