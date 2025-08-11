小資也能買！櫃買中心：證券商開放小額外國債券交易、投資更親民

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-08-11 12:11

小資族福音，在台灣買外國債券不再遙不可及。櫃買中心日前公告實施。投資人只要透過有申請這項業務的證券商，就能在國內用小額資金投資外國債券，不必再透過海外帳戶或複雜流程。

因應金融科技創新，協助金融科技業者辦理金融創新實驗案落地以及實踐普惠金融，櫃買中心開放證券商經營自行買賣特定外國債券業務，證券商與投資人交易外國債券，可以不足債券發行辦法所載最小交易面額來辦理。

櫃買中心表示，一般來說債券交易金額較高，散戶投資人參與不易，但債券為固定收益商品，投資人可有穩定的債息收入，持有至到期並可收回投資本金，適合希望穩定收息的投資人，透過本項業務開放，投資人小金額也可參與債券投資，可望降低投資人投資海外債券門檻，有助於促進普惠金融。

過去，外國債券的交易通常有最低面額限制，例如 10 萬美元（約 300 萬台幣）起跳，讓一般投資人難以參與。現在透過新制度，證券商可以提供「不足最小交易面額」的債券，將投資門檻大大降低。