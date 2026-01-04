銀價泡沫？分析師：三大跡象顯示白銀回檔正在醞釀中

鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-04 10:00

白銀價格去年飆升逾 140%，為 1979 年以來最大年度漲幅，主要動力來自聯準會 (Fed) 降息與工業需求增加，不過 Ned Davis Research 指出，銀價已經超買，並浮現出現三個泡沫化的跡象，正在醞釀回檔的壓力。

銀價泡沫？分析師：三大跡象顯示回檔正在醞釀中 (圖:Shutterstock)

白銀價格曾在 2025 年 12 月 26 日創下每盎司 77 美元的歷史新高，全年累積上漲超過 140%，創下自 1979 年以來最大年度漲幅。本周五，交易最活絡的白銀期貨價約在每盎司 71 美元附近。

銀價這波與金價同步上漲，背後有幾個基本因素支撐。首先是利率：Fed 降息，使債券收益率下降，白銀和黃金一樣都是避險資產，雖然本身不孳息，但與債券相比更具吸引力。

然而 Ned Davis Research 指出，即使供需基本面強勁，也不代表銀價會永遠上漲，並指出了三個潛在警訊。

Ned Davis Research 商品策略師 Matt Bauer 說：「從大多數客觀指標來看，白銀已經進入超買的階段。」。

他指出，白銀 12 月的這波急漲，已把趨勢和動能指標推至歷史少見水平。比較 12 月 26 日的銀價與 50 日、200 日均線，以及金價與其他商品的一籃子價格，結果顯示銀價可能面臨回調。

銀價相對於 200 日均線的表現遠超過金價，這在過去半個世紀以來是少見的情況。每當如此，白銀隨後一個月內通常就會落後其他資產。

此外，銀價的漲勢也已偏「老」。銀價已連續 833 天未出現 20% 修正，快要接近 45 年前創下的史上最長紀錄 856 天——此紀錄最後在 1980 年 1 月告終。

Ned Davis 指出的第三個跡象是：投機資金正快速湧入。

該公司指出，ProShares Ultra Silver ETF(AGQ-US) 在 9 月曾有兩個交易日的淨流入資金，都超過 1 億美元。