美中關稅休戰再延長90天 中國：今天12時01分開始調整

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-08-12 10:44

中國國務院關稅稅則委員會周二（12 日）發布公告，宣布自 8 月 12 日 12 時 01 分起，調整《國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國的進口商品加徵關稅的公告》規定的加徵關稅措施，在 90 天內繼續暫停實施 24% 對美加徵關稅稅率，保留 10% 對美加徵關稅稅率。

美中關稅休戰再延長90天，今天12時01分開始調整。（圖：Shutterstock）

中國國務院關稅稅則委員會表示，根據《中華人民共和國關稅法》、《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國對外貿易法》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，自 2025 年 8 月 12 日 12 時 01 分起，調整《國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國的進口商品加徵關稅的公告》（稅委會公告 2025 年第 4 號）規定的加徵關稅措施，在 90 天內繼續暫停實施 24% 對美加徵關稅稅率，保留 10% 對美加徵關稅稅率。

中國國務院關稅稅則委員會說，本次中美繼續暫停實施部分雙邊加徵關稅，是進一步落實兩國元首 6 月 5 日通話共識的舉措，有利於實現雙方各自發展目標，有利於促進世界經濟的發展與穩定。