中國發聲明：美中關稅休戰再延長90天
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
據《新華社》周二（12 日）報導，中美兩國發布斯德哥爾摩經貿會談聯合聲明，同意於 2025 年 8 月 12 日前採取以下舉措：
一、美國將繼續修改 2025 年 4 月 2 日第 14257 號行政令中規定的對中國商品（包括香港特別行政區和澳門特別行政區商品）加徵從價關稅的實施，自 2025 年 8 月 12 日起再次暫停實施 24% 的關稅 90 天，同時保留按該行政令規定對這些商品加徵的剩餘 10% 的關稅。
二、中國將繼續（一）修改稅委會公告 2025 年第 4 號規定的對美國商品加徵的從價關稅的實施，自 2025 年 8 月 12 日起再次暫停實施 24% 的關稅 90 天，同時保留對這些商品加徵的剩餘 10% 的關稅；並（二）根據日內瓦聯合聲明的商定，採取或者維持必要措施，暫停或取消針對美國的非關稅反制措施。
《新華社》指出，本聯合聲明基於中美斯德哥爾摩經貿會談討論情況。本次會談是根據日內瓦聯合聲明所建立的機制框架下召開的會議。中方代表是國務院副總理何立峰，美方代表是財政部長貝森特和美國貿易代表格里爾。
據《CNBC》、《華爾街日報》等外媒報導，美國總統川普周一簽署行政令，將原定周二生效的對中國額外關稅再度延後 90 天，再次推遲對中國進口商品徵收最嚴厲關稅的最後期限，讓雙方有更多時間繼續磋商。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 川普為何延長對中貿易休戰至11月9日？分析師：稀土、農產 中國不退 美國就硬槓
- 輝達Blackwell晶片可賣中國？川普：性能降30-50%可以考慮
- 「除了下台 沒其他辦法」言猶在耳 川普改口讚陳立武「了不起的成功」
- 〈貴金屬盤後〉川普澄清沒有黃金關稅 金價陷3個月最大跌幅
下一篇