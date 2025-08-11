川普稱華府犯罪失控 司法部長接管當地警察局指揮權

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-11 23:50

‌



據《CNBC》周一 (11 日) 報導，美國總統川普宣布將華盛頓特區警察局置於聯邦控制下，並部署國民兵應對首都犯罪問題。儘管官方數據顯示當地暴力犯罪已降至 30 年來最低點，川普依舊援引緊急權力條款，由司法部長 Pam Bondi 接管警局指揮權。

川普宣布聯邦接管華盛頓特區警局以打擊首都犯罪問題。(圖:Shutterstock)

川普在白宮記者會上表示：「今天是華府的解放日，我們要奪回我們的首都。」

‌



他援引特區《地方自治法》第 740 條款，該條款賦予總統在確定存在「緊急性質的特殊條件」時，有權下令華府市長暫時交出首都警察局控制權。

根據法律條文，這項緊急控制權最多 30 天後到期，延長需要國會通過法律授權。

犯罪數據存在分歧

儘管川普經常抱怨特區犯罪問題，但根據美國司法部數據，華府暴力犯罪已在 1 月降至 30 年來最低點。

首都警察局統計也顯示，今年以來殺人、性侵、危險武器攻擊、搶劫和整體暴力犯罪案件都出現雙位數下降。

不過川普政府質疑華府犯罪下降的說法。白宮通訊主任 Steven Cheung 周一指出，警察工會指控華府犯罪統計數據遭到操縱。

川普周一上午表示，司法部長 Pam Bondi「從現在起接管首都警察局指揮權」，並表示，將部署國民兵「協助重建華盛頓特區的法律秩序和公共安全，他們將被允許妥善執行職務」。

川普補充：「必要時我們會動用軍隊。」

社群媒體預告行動

「犯罪、野蠻、骯髒和人渣將會消失。我將讓我們的首都再次偉大！」川普周一稍早在 Truth Social 上寫道。

周日他宣布華府「遊民」必須「立即搬離」，同時保證政府「會給你們住處，但要遠離首都」。

川普對華府犯罪的抱怨在本月稍早，白宮政府效率部（DOGE）員工 Edward Coristine 在當地遭到攻擊的報導後升溫。

市長反駁指控

華府市長 Muriel Bowser 反駁川普的說法。「人們來到我們的首都，在我們的首都創業，在我們的首都養家糊口。任何與戰亂國家的比較都是誇大其詞且不實的，」Bowser 周日在《MSNBC》節目上表示。

近日華府的聯邦執法人員已經增加。