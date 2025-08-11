「短期回檔」不足懼 華爾街：AI熱潮與Fed降息希望將推動美股上漲

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-11 14:00

‌



華爾街策略師預計，美國股市的回調將會是「短期性質」，因為市場普遍對人工智慧 (AI) 的發展保持樂觀，並且預期聯邦準備理事會 (Fed) 將在 9 月降息。

華爾街：AI熱潮與Fed降息希望將推動美股上漲(圖:shutterstock)

BlackRock 美洲區首席投資和投資組合策略師 Gargi Chaudhuri 指出，8 月可能是一個波動性較大的月份，但她也強調，市場上任何可能出現的回調都不會持續太久。她建議投資者可以將短期固定收益投資納入其投資組合，以達到多元化的目的。

‌



Chaudhuri 表示，大型優質科技公司持續實現的驚人獲利增長，是當前驅動市場的「大故事」。

除了 AI 的影響，市場對於聯準會將在 9 月降息的預期，也帶來了極大的寬慰。策略師們預計，如果下周公布的通膨數據顯示價格上漲趨緩，聯準會將更有可能在就業市場放緩的背景下，傾向於恢復其降息周期。

儘管川普針對美國進口自近 200 個國家的商品，課徵 10% 到 50% 不等的關稅，但華爾街策略師普遍淡化了關稅對股票市場的長期風險。UBS 全球財富管理股票部全球主管 Ulrike Hoffmann-Burchardi 指出，他們的基本預期是，美國的有效關稅稅率將穩定在 15% 左右，這雖然會對經濟增長造成壓力並推高通膨，但不足以破壞美國經濟或股市的漲勢。