鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-08 16:10

‌



華爾街普遍認為，道瓊工業指數雖具歷史意義，但其衡量方式頗為古老且特殊。這一指數創立於 1896 年 5 月 26 日，採用價格加權計算，即股價愈高，對指數影響力愈大。這與按市值加權的標普 500 指數不同。

道瓊工業指數發出警訊：美股市場可能趨於下行(圖:shutterstock)

‌



道瓊指數近幾周持續下滑。例如在周四 (7 日)，道瓊指數曾大跌 394 點，最終收盤下跌 224 點。相較於去年 12 月 24 日達到的 52 周高點 43969 點，目前已下跌約 2.5%。同時，過去 11 個交易日中，它有 8 個交易日收盤走低。

與此形成鮮明對比的是，標普 500 指數在 2025 年已創下十幾次 52 周新高，最近一次在 7 月 31 日。市場普遍認為，這反映了市場停滯現象，且跨越多個產業。

導致此次下跌的關鍵因素，在於七檔成分股的集體疲軟。這些股票共貢獻了指數總跌幅的 67%，達 151 點。其中包括：Salesforce (CRM-US) 占了 51 點、開拓重工 (CAT-US) 65 點、微軟 (MSFT-US) 25 點、摩根大通 (JPM-US) 27 點、Visa (V-US) 47 點、高盛 (GS-US) 31 點，以及 聯合健康 (UNH-US) 20 點。這些公司橫跨工業、科技、金融與醫療保健等經濟主要領域。