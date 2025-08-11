鉅亨網新聞中心 2025-08-11 11:50

Kaggle 平台上舉辦的一場史無前例的 AI 象棋錦標賽中，八個頂級 AI 模型展開了激烈的廝殺。參賽者包括 OpenAI 的 o3、馬斯克 xAI 的 Grok 4、谷歌的 Gemini，以及中國 AI DeepSeek 等。這場競賽不僅考驗了 AI 的棋藝，更被視為各家科技公司展示其通用模型在複雜邏輯與策略推理方面實力的一場「秀肌肉」之戰。

AI象棋大賽開戰！OpenAI o3奪冠 Grok 4遭輾壓敗北。(圖:shutterstock)

比賽初期，馬斯克旗下的 Grok 4 模型表現勢不可擋，以壓倒性優勢一路橫掃進決賽。專家預言「沒有什麼能攔住它」。外界普遍看好 Grok 4 能輕鬆奪冠，馬斯克也似乎準備好在社群媒體上慶祝勝利。

然而，決賽的戲劇性轉變令人大跌眼鏡。面對 OpenAI 的 o3 模型，Grok 4 的表現突然判若兩「人」，竟在棋局中頻頻出現低級失誤，甚至連續失子，包括至關重要的皇后。這出人意料的表現讓觀看直播的西洋棋大師也瞠目結舌。知名棋手 Hikaru Nakamura 在直播中驚呼：「Grok 犯了太多錯誤，OpenAI 一個都沒犯！」

最終，OpenAI 的 o3 模型以零封 Grok 4 的戰績贏得了冠軍。面對慘敗，馬斯克在社群媒體上發文表示：「我們壓根沒在象棋上花心思，這只是副產品。」這番話語被許多人解讀為為敗北找藉口，但也帶有些許幽默的意味。

這場比賽再次引發了人們對 AI 發展的思考。雖然這些通用 AI 模型並非專為象棋設計，但它們在棋盤上展現出的運算、策略規劃和學習適應能力，直接反映了當前 AI 技術的進化水平。

如同 1997 年 IBM 深藍戰勝西洋棋大師卡斯帕羅夫一樣，這場 AI 大戰成為了衡量各家 AI 模型智慧與思考能力的試金石，預示著未來 AI 在更多領域的潛力。