特斯拉獲德州叫車執照 正式挑戰Uber、Lyft
根據《CNBC》周五 (8 日) 報導，特斯拉 (TSLA-US) 獲得德州叫車服務營運執照，可在全州與 Uber(UBER-US)、Lyft(LYFT-US)等公司競爭。德州許可證有效至 2026 年 8 月，允許使用「自動駕駛車輛」且無需配置安全駕駛員。
德州許可監管部門 (TDLR) 本周核發特斯拉 Robotaxi LLC「運輸網路公司」執照，這是特斯拉首次獲得營運叫車服務的正式許可。
TDLR 周五表示，這類執照允許特斯拉在德州全境營運叫車業務，包括使用「自動駕駛車輛」，且不要求車上配置人類安全駕駛員。
馬斯克的電動車公司自 6 月底開始在奧斯汀進行有限制的接送服務，邀請特定乘客體驗。這些少數乘客主要是社群媒體網紅和分析師，許多人靠在 X 和 YouTube 等平台發布特斯拉粉絲內容賺取收入。
車隊配備最新自駕系統
奧斯汀車隊由配備特斯拉最新半自動駕駛系統的 Model Y 組成。目前公司仍在車輛前座配置代客駕駛員，即人類安全監督員，負責在出現問題時介入操作。車輛同時由營運中心員工遠端監控。
自稱「病態樂觀」的馬斯克在上月法說會上表示，相信特斯拉到 2025 年底前可透過自駕叫車服務為美國半數人口提供服務。
安全疑慮與多重挑戰浮現
據《CNBC》先前報導，特斯拉 robotaxi 在奧斯汀試行期間曾被拍到違反交通規則。雖然已知事件未造成人員傷亡或嚴重財損，但已引起聯邦當局關注。
特斯拉內容創作者 Joe Tegtmeyer 曾報告，他的 robotaxi 未能在鐵路平交道信號和降下的柵欄前停車，需要車上特斯拉員工介入。美國國家公路交通安全管理局已就此事件與特斯拉討論。
特斯拉自駕車業務在全美面臨諸多挑戰，包括聯邦調查、產品責任訴訟，以及駕駛使用 Autopilot 和 FSD(完全自動駕駛) 系統時發生傷亡或財損事故後的召回行動。
邁阿密聯邦法院陪審團上周判定，特斯拉須為一起涉及 Autopilot 的致命撞車事故承擔 33% 責任。加州車輛管理局也控告特斯拉在駕駛輔助系統廣告中涉嫌不實宣傳。
承諾多次跳票
馬斯克自 2016 年起就承諾特斯拉很快就能透過簡單的軟體更新，將所有現有電動車變成完全自駕車輛。2019 年他表示公司將在 2020 年前投放 100 萬輛 robotaxi，這項說法當時幫助他從機構投資人手中募得 20 億美元。
這些承諾從未實現，在 robotaxi 市場上，特斯拉遠遠落後美國的 Alphabet(GOOGL-US)旗下 Waymo 和中國百度 (BIDU-US) 的 Apollo Go 等競爭對手。
特斯拉股價今年下跌 18%，是科技巨頭中表現最差的。
