鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-05 12:50

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中國上海上月在全球無人駕駛競賽中再邁出關鍵一步，在 7 月 26 日世界人工智慧大會現場，上海正式發放首批智慧網聯汽車示範營運牌照，文遠知行、小馬智行、百度 (09888-HK) 旗下蘿蔔快跑等八家企業獲批在浦東新區金橋、花木、世博、浦東國際機場等地方開展無人駕駛出租車 (Robotaxi) 服務。

加速自駕布局！上海今年內全面開放浦東新區 Robotaxi進程邁向新高度（圖：Shutterstock）

兩天後，上海進一步宣布將在今年內推動浦東新區全面開放，並逐步開放奉賢、閔行等區域，目標直指 2027 年成為全球自駕領先城市，屆時 L4 級自駕車將運送乘客超 600 萬人次、貨物超 80 萬噸，Robotaxi 商業運營範圍擴展至 2000 公里、超 5000 公里道路。

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上海此舉標誌著正式加入北京、廣州等城市行列，允許 L4 級 Robotaxi 在城市道路商業化載客，即無需駕駛員接管、甚至不設方向盤的自動駕駛出租車獨立完成接駕與復雜路況應對。

在全球範圍內，Robotaxi 獲利競賽正聚焦「城市級獲利」這個關鍵節點。高盛預測，中國有望在明年實現 Robotaxi 城市級淨利潤轉正，而上海的開放政策印證了一線城市因用戶接受度高、監管支持強、營運效率高，可望率先突破。

此前，產業討論多集中於技術升級與成本下降，如今焦點轉向監管。業內人士認為，技術已趨成熟，監管態度直接決定商業部署速度與企業盈利前景。

文遠知行新加坡總經理許開新在新加坡人工智慧大會上指出，技術足夠規模化，但需與各地政府合作。」

在中國城市中，武漢以全域開放政策與蘿蔔快跑的深度合作，成為全球最大自動駕駛營運服務區。

2022 年率先試行全無人商業化後，武漢營運區域從 13 平方公里擴展至 3000 平方公里，蘿蔔快跑 600 餘輛全無人車實現全天候接單，去年第二季單城 EBITDA 已轉正，成為最接近獲利的城市。

相較之下，上海、北京等城市目前多限制在單一行政區域，如上海浦東新區，營運範圍較小可能影響資料品質與模型學習速度。武漢蘿蔔快跑第六代無人車成本僅 20.46 萬元人民幣，日均運營成本低至 250 元，盈虧平衡點更低。

商業模式上，自營仍是主流，但中國公司正嘗試「由重轉輕」，文遠知行、小馬智行、蘿蔔快跑等紛紛與全球出行平台 Uber 合作，將海外車隊交由其運營，自身專注技術與軟體並藉由 Uber 網絡快速拓展市場。