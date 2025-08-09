鉅亨網編譯段智恆 2025-08-09 01:00

‌



《路透》周五 (8 日) 報導，根據 LSEG Lipper 數據，截至 8 月 6 日當周，全球股票型基金連續第二周出現資金淨流出，主要受到美國總統川普宣布對包括加拿大、巴西、印度及台灣在內多個貿易夥伴課徵高額關稅，以及美國最新就業數據顯示經濟放緩跡象的影響，投資人風險偏好明顯降溫。

全球股票基金連兩周失血 資金湧向債券與避險資產(圖：REUTERS/TPG)

當周全球股票型基金遭贖回淨額達 78.2 億美元，延續前一周 299.5 億美元的巨額淨流出。與此同時，資金明顯轉向貨幣型基金，單周流入金額達 1,353.7 億美元，創下自 1 月 8 日以來最大單周淨買超規模，反映市場對避險資產的強勁需求。

‌



在區域分布上，美國股票型基金單周遭贖回 137 億美元，抵銷了歐洲與亞洲股票型基金分別流入的 34.5 億美元與 18.5 億美元。儘管整體股市資金外流，但部分產業類別逆勢吸金，通訊服務類基金流入 11.8 億美元，工業類基金流入 8.22 億美元，科技類基金流入 5.41 億美元。

債券型基金則迎來強勁買盤，單周吸引資金流入 209.8 億美元，創 5 月 21 日以來新高，其中短期債基金流入 72.9 億美元，為 4 月 9 日以來最大規模。歐元計價債券基金與高收益債基金也分別獲得 35 億美元與 24.8 億美元的淨買超。

大宗商品基金中，黃金與貴金屬相關基金的資金需求降至 11 周低點，單周淨流入 27.9 億美元，顯示部分避險資金轉向貨幣與債券市場。