鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-08 18:00

‌



硬扛川普高關稅！美媒：通用將從寧德時代進口電動車電池 以保持競爭力（圖：Shutterstock）

知情人士透露，通用此次從中國進口的電池將用於自家第二代雪佛蘭 Bolt 電動車，該車將於今年底在通用位在堪薩斯州費爾法克斯組裝廠下線，並在明年作為通用最經濟實惠的電動車進入經銷管道。這是「過渡性」安排，最終目標是自主生產採用磷酸鐵鋰 (LFP) 製造技術的低成本電池。

‌



通用發言人表示，多年來其他美國車廠依賴外國供應商獲取 LFP 電池及技術授權，通用之所以暫時從類似供應商採購電池是為了給最親民的電動車車型提供動力，以保持競爭力。

物流管理公司 CargoTrans 共同執行長 Nunzio De Filippis 指出，受川普貿易戰影響，通用將承擔高昂關稅成本，算上對外國汽車零件徵收的 25% 關稅，中國電動車電池累計關稅將達 80%。

不過，汽車研究與顧問公司 Telemetry 的 Sam Abuelsamid 表示，LFP 電池製造成本比鎳鈷基電池低約 35%，結合通用其他成本改進措施，搭載中國電池的新款 Bolt 有望能實現微利或接近獲利狀態。

此外，共和黨也打算取消 7500 美元聯邦稅收抵免，讓通用規避跟其他電動車廠競爭時的價格劣勢。從短期經濟角度看，通用此舉或許可行。

報導指出，通用這一決策顯示在低成本電池製造領域，美國車廠和電池廠商落後於中國，而更便宜的電池能推動更多消費者接受電動車。

LFP 是汽車製造商一直青睞的一種低成本電池化學技術，1990 年代末在美國發明，但在中國實現商業化。寧德時代和比亞迪等中國製造商在製造 LFP 電池方面擁有領先的專業技術，中國也擁有最廣泛的零組件材料供應鏈。

通用競爭對手福特也正從寧德時代獲得技術與製造流程授權，打算在密西根州新建廠生產低成本電動車電池。