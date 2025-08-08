鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-08 17:00

‌



最新數據顯示，全球貨幣政策分化態勢在 7 月愈發顯著，新興市場央行與已開發經濟體央行呈現截然不同的政策走向，而美國貿易和關稅政策的不確定性正如陰霾般籠罩著全球經濟。

全球貨幣政策大分裂！新興市場瘋狂降息「這兩國」帶頭衝 已開發經濟體按兵不動（圖：Shutterstock）

在新興市場，《路透社》選取的 18 個發展中經濟體樣本中，7 家央行在 7 月累計降息 625 個基點，至少是自 2022 年來單月最大降息幅度。此輪降息主要由土耳其和俄羅斯引領，土耳其央行重啟寬鬆周期，大幅降息 300 個基點。俄羅斯央行也將基準利率下調 200 個基點。

‌



此外，印尼、南非、馬來西亞、波蘭和智利的央行也各降息 25 個基點，另有 6 家央行維持利率不變。

91 資產管理公司固定收益團隊分析師 Roger Mark 指出，各發展中經濟體狀況差異顯著，南非在設定新的通膨目標，土耳其則全力維持里拉穩定，各國通膨走勢分化，對美歐央行政策動態的敏感度也有所不同。

相較之下，已開發經濟體的貨幣政策動態較為平淡。負責監管 10 種最主要交易貨幣的 6 家央行澳洲、紐西蘭、日本、歐洲央行、加拿大和美國聯準會 (Fed) 上月均按兵不動，瑞典、瑞士、挪威和英國央行上月則未有利率會議召開。

目前，各國央行決策官員正謹慎評估美國貿易政策的影響，未來有許多不確定性，經濟成長和通膨軌跡仍在改變。

儘管 8 月通常是貨幣政策的「靜默期」，但下月 Fed 等主要央行將有更多動作。

TS Lombard 分析師 Dario Perkins 表示，已開發經濟體的貨幣寬鬆周期並未完全同步，部分央行已落後，而市場定價顯示這些央行將在 2026 年迎頭趕上。