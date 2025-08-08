習近平、普丁通話 談烏克蘭戰爭、美俄接觸

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-08 19:47

據《央視》周五（8 日）報導，中國國家主席習近平同俄羅斯總統普京通話，普丁介紹俄方對烏克蘭戰爭當前形勢的看法和俄美最近接觸溝通的情況。

普丁表示，俄方高度讚賞中方為政治解決危機發揮的建設性作用，俄中全面戰略協作夥伴關係在任何形勢下都不會改變，俄方願繼續同中方保持密切溝通。

習近平闡述了中方原則立場，指出複雜問題沒有簡單解決辦法。無論形勢如何變化，中方都會堅持一貫立場，堅持勸和促談。中方樂見俄美雙方保持接觸，改善彼此關係，推動烏克蘭危機政治解決進程。