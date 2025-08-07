庫克送川普24K金「特殊禮物」 網友批荒謬也有人挺

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-08-07 21:30

綜合外媒報導，美國總統川普周三（6 日）宣布，蘋果 (APPL-US) 將在美國追加投資 1000 億美元，值得注意的是他與蘋果執行長庫克在白宮宣布此消息的當天，庫克贈送川普一份「特殊禮物」引發網友熱烈討論。

蘋果執行長庫克6日在白宮向川普總統贈送24K金底座特製玻璃，引發網友熱烈討論。(圖:Reuters/TPG)

這塊玻璃呈大圓盤的晶圓狀，上面不僅刻有蘋果標誌，更印有川普姓名與庫克的簽名，並標註「美國製造 (Made in USA)」和「2025」字樣，以表彰川普對製造業回流美國的貢獻。

庫克表示，這塊玻璃由康寧公司生產，是一位在蘋果工作的「前美國海軍陸戰隊下士」設計，24K 金底座則「來自猶他州」。

網友反應兩極 有人批「荒謬」有人表理解

庫克的這份「美國價值」滿滿的禮物在網路上引發兩極反應。《The Verge》報導評論區中，有網友直言「悲哀」、「很難相信這是真的，現在的情況太荒謬了」顯示對於這種拍馬屁的行為感到遺憾。

但也有人對庫克的做法表示理解，「我不知道你們怎麼想，但如果我有一家公司，收入會受到總統心血來潮想法的影響，我也會巴結他」。還有網友諷刺表示，「歡迎來到『美國寡頭國家』，夥伴們」。

川普曾威脅對 iPhone 課 25% 關稅

《路透》報導指出，蘋果今年稍早宣布未來四年將在美國投資 5000 億美元，並在全美僱用 2 萬名員工。然而，川普 5 月依然威脅蘋果，若在美國銷售的手機在海外製造，應面臨至少 25% 關稅。