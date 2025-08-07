鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-07 12:50

美國總統川普周三 (6 日) 宣布將對晶片和半導體徵收約 100% 關稅，科技巨頭們則密集穿梭白宮積極遊說來尋求關稅豁免。

100%晶片關稅風暴來襲！庫克砸千億美元示好 黃仁勳一月內兩見川普搶豁免（圖：Shutterstock）

川普周三除了跟蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克共同宣布蘋果將在美新增 1000 億美元投資外，還在白宮會見了 AI 晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳。

‌



黃仁勳和庫克都在遊說川普，希望他們的產品能夠免受即將實施的進口稅影響，庫克的投資承諾被視為向川普政府示好的重要訊號。

值得注意的是，川普與黃仁勳周三的會面已是一個月內的第二次。黃仁勳上月也曾在白宮會晤川普，並參加了川普舉行的人工智慧高峰會。

川普會見庫、黃兩人前一天接受《CNBC》採訪時說：「我們將宣布有關半導體和晶片的措施，這是一個獨立的類別，因為我們希望它們在美國製造。」

川普在受訪時還說，將在「下禮拜左右」宣布藥品和晶片關稅政策，這也讓相關企業加緊遊說努力，試圖在最終政策出台前爭取有利條件。

南韓半導體大廠三星、SK 海力士則有望獲得晶片關稅豁免。南韓貿易特使呂翰九今 (7) 日表示，三星電子和 SK 海力士將不會面臨美國對晶片徵收的 100% 的關稅。「在眾多國家中，韓國將在美韓貿易協議框架下享有最優惠的晶片關稅稅率。」

公開資訊顯示，三星已在美國德州奧斯丁和泰勒投資兩家晶片製造廠，而 SK 海力士則宣布計畫在印第安納州建造先進的晶片封裝廠和 AI 產品研發設施。

不過，元大證券分析師白吉鉉說：「雖然三星和 SK 海力士都在美國進行了投資，但市場懷疑 SK 海力士的封裝廠是否能夠完全享受關稅豁免。三星似乎不僅從中受益，而且還從加入蘋果供應鏈的消息中受益。」