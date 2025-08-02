鉅亨網編譯段智恆 2025-08-02 01:30

‌



根據《路透》報導，蘋果上季營收創下三年來最佳成長，但股價周五 (8/1) 在盤中下跌近 3%，因投資人質疑由關稅與補貼帶動的 iPhone 銷售能否持續。截稿前，蘋果 (AAPL-US) 盤中股價下跌 2.85%，每股暫報 201.65 美元。

iPhone爆賣救不了蘋果股價？投資人仍憂需求後繼乏力(圖：REUTERS/TPG)

在美國關稅可能推升價格前的搶購潮、中國政府補貼，以及 2 月推出的平價款 iPhone 16e 需求強勁推動下，iPhone 單季銷售勁揚 13.5%，遠超市場預期，帶動總營收在 4 至 6 月的一季內成長 10%，並優於預估。蘋果也發布高於預期的本季 (截至 9 月) 銷售預測。

‌



關稅搶購潮與中國補貼成短期推力

分析師指出，蘋果在中國市場的銷售反彈為正面訊號，特別是受惠於中國政府為提振裝置銷售推出的補貼方案。然而，部分補貼僅限價格區間內的機型，蘋果因而降價讓 iPhone Pro 符合補貼資格，成功刺激銷量。MoffettNathanson 分析師直言：「這不只是美國問題，中國也有『提前拉貨』現象。蘋果降價以符合補貼條件，確實奏效。但接下來幾個月需求會怎麼樣？」

這種「提前拉貨」效應引發投資人擔憂，銷售動能可能難以延續至全年。

AI 進展遲緩與關稅風險引發疑慮

儘管短期銷售亮眼，蘋果仍面臨長期挑戰。相較於競爭對手積極整合人工智慧 (AI) 功能，蘋果在 AI 布局上動作緩慢，包括延後推出 AI 強化版 Siri，以及較晚推出 Apple Intelligence 平台。蘋果執行長庫克日前強調，公司在 Siri 和 AI 投資上「正取得實質進展」。

此外，關稅風險仍是營運隱憂。蘋果估計本季關稅將增加 11 億美元成本，第三季也已因關稅承擔 8 億美元衝擊。美國總統川普已警告，印度產品最快本周起可能面臨 25% 關稅，美印貿易談判正在進行中。

蘋果持續調整供應鏈以降低衝擊，目前部分 iPhone 已改由印度生產，Mac 與 Apple Watch 則轉向越南。即便如此，該股今年以來已下跌逾 17%，僅優於「美股七雄」中的特斯拉 (TSLA-US)，同期標普 500 則上漲 7.8%。