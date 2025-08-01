鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-01 23:20

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綜合外媒周五 (8/1) 報導，美國 7 月製造業活動持續萎縮，供應管理協會 (ISM) 製造業指數降至 48，創 9 個月來最大萎縮，低於市場預期的 49.5 並連續 5 個月低於 50 榮枯線。此外，隨著新關稅影響擴散，製造業就業指數跌至 43.4，為 2020 年 7 月以來最低水準，顯示企業在需求疲軟與成本壓力下加速裁員。

連5個月萎縮！美7月ISM製造業指數僅48 寫9個月最慘紀錄(圖：REUTERS/TPG)

美 7 月 ISM 製造業指數降至 48，創 9 個月最慘紀錄。(圖：ZeroHedge)

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美國 7 月 ISM 製造業指數細項：

新訂單指數報 47.1，前值 46.4

生產指數報 51.4，前值 50.3

僱傭指數報 43.4，前值 45.0

供應商交貨指數報 49.3，前值 54.2

存貨指數報 48.9，前值 49.2

客戶端存貨指數報 45.7，前值 46.7

價格指數報 64.8，前值 69.7

未完成訂單指數報 46.8，前值 44.3

出口訂單指數報 46.1，前值 46.3

原物料進口指數報 47.6，前值 47.4

圖：ISM

新訂單連六月萎縮 供應鏈與庫存調整加劇

ISM 報告顯示，新訂單指數雖升至 47.1 但仍連續 6 個月陷入收縮，顯示需求疲軟。供應商交貨指數下滑至 49.3，為 2022 年 10 月以來最大降幅，反映交貨時間改善。庫存方面，企業在前幾月因關稅囤貨後，7 月開始削減原料與成品庫存，客戶端庫存指數亦降至 45.7。

ISM 報告顯示，新訂單指數雖升至 47.1 但仍連續 6 個月陷入收縮，顯示需求疲軟。(圖：ZeroHedge)

與此同時，標普全球 (S&P Global) 同日公布製造業採購經理人指數 (PMI) 終值自 52.9 降至 49.8，回到榮枯線下方，為去年 12 月以來首見。標普全球首席經濟學家威廉森 (Chris Williamson) 指出：「7 月製造業營運狀況出現自去年底以來首度惡化，反映前期因關稅累積的庫存效應已結束，需求疲軟與出口市場放緩正在加深壓力。」

價格壓力略降但關稅風險猶存

ISM 價格指數降至 64.8，為去年 9 月來最大單月跌幅，顯示部分原物料成本壓力緩解。然而，製造商仍面臨高關稅環境與進口成本上升風險。標普全球調查也指出，雖然 7 月投入成本漲幅自高點回落，但價格仍處高檔，企業多將部分成本轉嫁至客戶。

ISM 調查主席 Susan Spence 表示：「企業仍在控制人力規模，雖然生產指數回升至 51.4，但就業與新訂單疲軟顯示業者仍採取謹慎策略。」

(圖：ZeroHedge)

10 個製造業別在 7 月出現萎縮，以印刷、紙品與化學品業最為明顯，僅有 7 個產業出現擴張。外媒分析，隨著川普政府的新一輪 10% 基準關稅延續，未來針對藥品、半導體與關鍵礦產的關稅調整仍可能帶來不確定性，並加深企業成本負擔。

經濟前景承壓 Fed 降息呼聲升溫

製造業連月萎縮再加上非農疲軟，進一步加深對經濟降溫的憂慮。分析人士認為，隨著製造業與就業市場同時顯露疲態，聯準會 (Fed) 面臨政策兩難。市場目前押注 9 月降息機率升至約 75%，全年降息預期回到 50 個基點以上。