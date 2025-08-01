連5個月萎縮！美7月ISM製造業指數僅48 寫9個月最慘紀錄
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
綜合外媒周五 (8/1) 報導，美國 7 月製造業活動持續萎縮，供應管理協會 (ISM) 製造業指數降至 48，創 9 個月來最大萎縮，低於市場預期的 49.5 並連續 5 個月低於 50 榮枯線。此外，隨著新關稅影響擴散，製造業就業指數跌至 43.4，為 2020 年 7 月以來最低水準，顯示企業在需求疲軟與成本壓力下加速裁員。
美國 7 月 ISM 製造業指數細項：
- 新訂單指數報 47.1，前值 46.4
- 生產指數報 51.4，前值 50.3
- 僱傭指數報 43.4，前值 45.0
- 供應商交貨指數報 49.3，前值 54.2
- 存貨指數報 48.9，前值 49.2
- 客戶端存貨指數報 45.7，前值 46.7
- 價格指數報 64.8，前值 69.7
- 未完成訂單指數報 46.8，前值 44.3
- 出口訂單指數報 46.1，前值 46.3
- 原物料進口指數報 47.6，前值 47.4
新訂單連六月萎縮 供應鏈與庫存調整加劇
ISM 報告顯示，新訂單指數雖升至 47.1 但仍連續 6 個月陷入收縮，顯示需求疲軟。供應商交貨指數下滑至 49.3，為 2022 年 10 月以來最大降幅，反映交貨時間改善。庫存方面，企業在前幾月因關稅囤貨後，7 月開始削減原料與成品庫存，客戶端庫存指數亦降至 45.7。
與此同時，標普全球 (S&P Global) 同日公布製造業採購經理人指數 (PMI) 終值自 52.9 降至 49.8，回到榮枯線下方，為去年 12 月以來首見。標普全球首席經濟學家威廉森 (Chris Williamson) 指出：「7 月製造業營運狀況出現自去年底以來首度惡化，反映前期因關稅累積的庫存效應已結束，需求疲軟與出口市場放緩正在加深壓力。」
價格壓力略降但關稅風險猶存
ISM 價格指數降至 64.8，為去年 9 月來最大單月跌幅，顯示部分原物料成本壓力緩解。然而，製造商仍面臨高關稅環境與進口成本上升風險。標普全球調查也指出，雖然 7 月投入成本漲幅自高點回落，但價格仍處高檔，企業多將部分成本轉嫁至客戶。
ISM 調查主席 Susan Spence 表示：「企業仍在控制人力規模，雖然生產指數回升至 51.4，但就業與新訂單疲軟顯示業者仍採取謹慎策略。」
10 個製造業別在 7 月出現萎縮，以印刷、紙品與化學品業最為明顯，僅有 7 個產業出現擴張。外媒分析，隨著川普政府的新一輪 10% 基準關稅延續，未來針對藥品、半導體與關鍵礦產的關稅調整仍可能帶來不確定性，並加深企業成本負擔。
經濟前景承壓 Fed 降息呼聲升溫
製造業連月萎縮再加上非農疲軟，進一步加深對經濟降溫的憂慮。分析人士認為，隨著製造業與就業市場同時顯露疲態，聯準會 (Fed) 面臨政策兩難。市場目前押注 9 月降息機率升至約 75%，全年降息預期回到 50 個基點以上。
威廉森補充指出：「企業對未來需求轉趨悲觀，尤其是出口市場，並擔憂關稅通膨效應，這也導致製造業就業進一步下降。」隨著硬數據與軟數據同步顯示製造業承壓，市場關注 Fed 是否將加快政策轉向以防經濟放緩惡化。
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