鉅亨網編譯段智恆 2025-08-02 00:00

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有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》(WSJ)記者 Nick Timiraos 周五 (8/1) 撰文指出，美國 7 月非農就業報告顯示勞動市場意外降溫，強化市場對聯準會 (Fed) 在 9 月降息的預期，但通膨壓力和政策不確定性，讓決策者面臨更複雜的判斷挑戰。

Fed傳聲筒：就業降溫+通膨未解！去年先觀望後大降息劇本將重現？(圖：REUTERS/TPG)

最新數據顯示，民間企業 7 月新增就業 8.3 萬人，顯著低於前幾個月水準，且 5 月與 6 月數據遭大幅下修，使三個月平均新增降至 5.2 萬人，為去年 8 月以來最低。這與去年情境相似：Fed 當時在 7 月維持利率不變，卻在之後的就業數據轉弱後，於 9 月一次性降息 2 碼。

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就業降溫 Fed 須判斷短期效應或實質放緩

Fed 決策者本周開會時選擇按兵不動，但這份就業報告公布後，市場押注 9 月降息機率從 38% 升至逾 70%。Timiraos 認為，關鍵問題在於：勞動市場放緩是否反映經濟基本面走弱，還是政策調整 (如移民收緊、關稅上調、聯邦部門裁員) 所帶來的短期效應？

白宮顧問先前已警告經濟需經歷「短期排毒期」，以落實川普政府的移民政策、關稅改革及近期的稅改方案。勞工部數據顯示，6 月民間新增就業從原本的 7.4 萬大幅下修至僅 3,000 人，顯示放緩幅度比先前預期更深。Fed 必須判斷，這種疲軟是否是政策過渡期的暫時現象，抑或經濟確實進入更廣泛的降溫階段。

通膨壓力限制 Fed 空間 官員分歧浮現

Timiraos 提到，與去年不同的是，今年通膨風險仍未完全消退。鮑爾本周在記者會上六度提到「勞動市場的下行風險」，但同時強調關稅可能推動價格壓力回升，這讓 Fed 難以快速轉向降息。鮑爾指出：「當需求與供給同步下降時，失業率的穩定性本身是脆弱的，值得密切關注。」

Fed 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 與華勒 (Christopher Waller) 在本周會議中投下反對票，主張提前降息。他們在會後聲明中直言，延遲行動可能導致勞動市場惡化並拖累經濟增長。隨著三個月平均新增就業降至近一年低點，Fed 官員將在 9 月會議前再看到一份就業報告與兩份通膨數據，這些資訊將是決策關鍵。