Fed理事庫格勒辭職 川普提前獲新人事機會

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-02 04:19

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《CNBC》周五 (1 日) 報導，聯準會理事庫格勒 (Adriana Kugler) 宣布辭職，正好在川普力推降息的時候為 Fed 留下重要空缺。這位拜登任命的理事將回喬治城大學教書，讓川普有機會安插自己人進聯準會。

Fed理事庫格勒宣布辭職，為川普留下重要人事空缺。(圖:Reuters/TPG)

現年 55 歲的庫格勒在致川普的辭呈中未說明離職原因，僅表示將在今年秋天返回喬治城大學擔任教授。

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「能在聯準會理事會服務是我畢生的榮幸」，庫格勒寫道：「我特別榮幸能在實現雙重使命的關鍵時刻服務，讓物價回落並維持強韌的就業市場。」

為川普人事布局鋪路

庫格勒原定任期到 2026 年 1 月底屆滿。作為拜登提名人選，她於 2023 年 9 月加入理事會，填補 Lael Brainard 離職留下的空缺。Brainard 當時轉任拜登經濟顧問。

身為理事，庫格勒在負責制定利率政策的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 擁有永久投票權。

她的辭職為川普任命自己的人選進入理事會鋪路。川普先前任命的兩位理事華勒（Christopher Waller）和鮑曼（Michelle Bowman）在周三會議中投下反對票，不支持維持利率不變的決定，反而傾向降息。庫格勒當時缺席投票。

立場偏向鷹派

庫格勒最近表達相對鷹派的觀點，支持維持利率不變，直到川普關稅政策對通膨的影響更加明朗。

這與川普希望 Fed 降息的立場形成對比。川普在競選期間和就職後多次表達對利率政策的不滿，認為利率應該更低以刺激經濟成長。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 對庫格勒表示祝福，稱讚她「為理事會工作帶來令人印象深刻的經驗和學術見解」。

Fed 人事版圖生變

庫格勒的離職有機會改變 Fed 內部的權力平衡。目前理事會共有 7 個席位，庫格勒辭職後將剩下 6 位理事。川普現在有機會提名更符合自己政策理念的人選。

庫格勒在 Fed 任職期間經歷了通膨從高峰回落的關鍵時期，見證央行如何在控制物價與維持就業之間取得平衡。

她的學術背景包括勞動經濟學專業，這讓她在 Fed 討論就業市場政策時扮演重要角色。返回學術界後，她將繼續關注經濟政策研究。