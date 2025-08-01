鉅亨網編譯段智恆 2025-08-01 20:00

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陸媒：輝達需消除後門疑慮 才能獲中國用戶信任(圖：REUTERS/TPG)

該篇題為「輝達，我如何信任你？」(Nvidia, how can I trust you?) 的評論刊登在《人民日報》社群帳號上，內容強調外國企業必須遵守中國法律，並將安全視為基本前提。

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輝達在致《路透》的聲明中重申，「網路安全對我們至關重要」，並否認晶片存在後門風險，強調「輝達晶片不含任何可讓他人遠端存取或控制的『後門』」。

此舉發生在北京對輝達 H20 人工智慧 (AI) 晶片潛在安全疑慮提出關切的隔日，也讓輝達在中國的銷售前景增添變數。這距離美國解除相關出口禁令僅數周時間。

中國國家網信辦日前表示，對美方提議要求出口海外的高階晶片須具備追蹤與定位功能表達關注，並已召見輝達說明 H20 晶片是否存在後門風險，擔憂中國用戶的數據與隱私權可能遭受影響。