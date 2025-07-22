鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-22 21:44

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美股主要指數周二 (22 日) 開盤走勢平淡，投資人關注多家重量級企業的第二季財報表現，並密切觀察美國與主要貿易夥伴間是否能在 8 月 1 日關稅大限前達成新協議。前一交易日標普 500 與那斯達克指數雙雙刷新歷史高點後，市場氣氛轉趨觀望，顯示漲勢暫時出現疲態，資金態度轉趨審慎，公債殖利率小幅下滑、美元走勢震盪。

〈美股早盤〉主要指數變動不大 財報與關稅談判牽動市場情緒(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲逾 100 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數跌近 50 點或近 0.2%，標普 500 指數漲近 0.03%，費城半導體指數跌逾 1.1%。

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自 2025 年以來，鮑爾一直面臨川普政府對其決策的持續批評，特別是不願提前降息的立場。隨著 8 月 1 日新關稅生效期限逼近，市場對貿易談判的不確定性升高，但美股強勢反彈仍持續推升大盤創新高。不過在企業估值偏高的背景下，即便第二季財報表現優於預期，投資人反應依然冷淡，市場更期待更明確的關稅後續影響。

摩根大通資產管理全球市場策略師 Hugh Gimber 在接受《彭博》電視訪問時表示：「我們當然看到企業財報優於預期，但那對於未來走勢意義不大。這一季我們把精力集中在關稅衝擊會如何浮現，這才是關鍵。」

目前標普 500 指數本益比約為預估未來 12 個月盈餘的 22 倍，顯示估值已拉高。此外，該指數自 6 月底以來就未曾出現單日 1% 以上的漲跌幅，反映市場謹慎情緒仍在。重量級企業特斯拉 (TSLA-US) 與 Alphabet(GOOGL-US)預計將於周三 (23 日) 美股盤後公布財報，料將成為觀察市場動能的重要指標。

貿易方面，白宮新聞秘書李威特 (Karoline Leavitt) 表示，總統川普可能在關稅期限前發布更多單邊貿易函件，亦不排除在此之前達成更多貿易協議。包括景順 (Invesco)、富達國際(Fidelity International) 與摩根大通資產管理等投資機構，近來皆加碼押注風險性資產，賭的是川普最終將不會真正引爆貿易衝突。

亞洲方面，菲律賓總統小馬可仕 (Ferdinand Marcos Jr.) 預定周二稍晚赴白宮與川普會晤，成為最新一位急欲在期限前敲定協議的外國領袖。根據《Financial Express》報導，美國代表團亦將於 8 月下旬訪問印度，展開雙邊貿易協議談判。

商品市場方面，油價連續第三個交易日下跌，金價亦走低；鐵礦石則因市場看好中國鋼鐵產業供給側改革與大型水壩計畫推動而走高，價格逼近近五個月高點。

截至台北時間周二（22 日）21 時許：

焦點個股：

通用汽車 (GM-US) 早盤股價下跌 5.69%，至每股 50.18 美元

美國車廠通用汽車 (General Motors) 周二美股盤前公布 2025 會計年度第二季 (截至 6/30) 財報，營收與每股獲利均優於市場預期，儘管受到川普政府加徵汽車關稅的不確定性影響，公司仍維持全年財測不變。執行長芭拉 (Mary Barra) 強調，公司正設法「大幅降低」關稅衝擊，並致力於長期獲利布局。

可口可樂 (KO-US) 早盤股價下跌 1.41%，至每股 69.08 美元

可口可樂 (Coca-Cola) 周二 美股盤前公布 2025 會計年度第二季 (截至 6/27) 財報，營收與每股獲利均優於市場預期。儘管全球整體出貨量略為下滑，但來自歐洲、中東與非洲的強勁需求，成功抵銷北美與亞太市場的疲軟表現，公司也受益於零糖可樂產品的熱銷與價格調升策略。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價下跌 0.06%，至每股 189.98 美元

外媒周二援引知情人士消息報導，Google 正與多家新聞機構洽談一項與人工智慧 (AI) 相關的新授權合作計畫，初期將針對約 20 家國家級媒體展開試點專案，顯示該公司希望修復與新聞產業之間日益緊張的關係

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

摩根士丹利日前重申對美股多頭觀點，認為企業獲利強勁，預估 Q3 小幅回檔提供買進機會，並將標普 500 目標價上調至 7,200 點，較 5 月預測大幅提高。