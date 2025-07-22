鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-22 20:21

‌



可口可樂 (Coca-Cola) 周二 (22 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第二季 (截至 6/27) 財報，營收與每股獲利均優於市場預期。儘管全球整體出貨量略為下滑，但來自歐洲、中東與非洲的強勁需求，成功抵銷北美與亞太市場的疲軟表現，公司也受益於零糖可樂產品的熱銷與價格調升策略。

零糖飲品熱賣！可口可樂Q2業績報喜 歐洲銷售力抗全球疲勢(圖：REUTERS/TPG)

‌



根據可口可樂公布數據，第二季調整後每股獲利為 0.87 美元，優於市場預估的 0.83 美元；調整後營收達 126.2 億美元，同樣優於預期的 125.4 億美元。若以報告制數字計，總營收年增 1% 至 125.4 億美元，稅後淨利達 38.1 億美元，較去年同期的 24.1 億美元大幅成長。

圖：可口可樂財報

區域銷售表現分歧 歐非中東逆勢成長

可口可樂該季整體單位出貨量下滑 1%，顯示在價格與匯率影響排除後的實質需求略顯疲弱。北美市場出貨量下滑 1%，主要因本牌可樂銷售減少。拉丁美洲減少 2%，亞太地區更萎縮 3%，反映消費者在經濟與地緣政治不確定性下購買意願保守。

不過，歐洲、中東與非洲 (EMEA) 地區逆勢成長，出貨量增加 3%，成為整體表現的亮點。若按品類觀察，氣泡型飲料總量下滑 1%，果汁、乳製品與植物飲品類減少 4%，水、運動飲料、咖啡與茶則整體持平，其中咖啡銷量成長抵銷其他品項衰退。

值得一提的是，零糖系列表現亮眼，Coca-Cola Zero Sugar 銷量年增高達 14%，涵蓋所有主要市場，成為成長主力之一。

價格力道與創新產品支撐展望 稍微上修 EPS 預測區間

可口可樂表示，第二季整體平均價格上升 6%，延續前一季的 5% 漲幅趨勢，漲價區域以高通膨市場為主。公司強調，其多元產品組合、行銷與執行力有助於在高通膨與需求疲軟環境中維持營運韌性。

展望未來，管理層重申 2025 年有機營收年增 5% 至 6% 的目標，並將今年的可比每股獲利成長預測區間收窄至 3%，為原先區間上限，反映對下半年營運的審慎樂觀態度。