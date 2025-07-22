鉅亨網編譯段智恆 2025-07-22 19:30

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《路透》周二 (22 日) 援引兩位知情人士消息報導，中國電動車巨擘比亞迪 (01211-HK) 將延後其位於匈牙利的新工廠全面量產時程至 2026 年，且啟用後前兩年產能將明顯低於原訂規模。與此同時，該公司在土耳其的新工廠預計將提前投產並大幅擴產，反映比亞迪正在重新調整其歐洲生產布局，以兼顧成本與關稅壓力。

傳比亞迪匈牙利廠延至明年量產 土耳其新廠提前衝刺(圖：REUTERS/TPG)

根據其中一位知情人士說法，土耳其工廠的產量將在 2025 年就超越匈牙利工廠，並於 2027 年大幅超過原訂 15 萬輛的年產能目標，預計 2028 年還會再次擴產。該廠位於土耳其西部馬尼薩 (Manisa)，投資金額約 10 億美元。

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另一方面，匈牙利南部塞格德 (Szeged) 工廠的量產時間點雖定為 2026 年，但全年預計僅生產數萬輛車，遠低於初始年產能 15 萬輛，最終規劃年產 30 萬輛。第三位知情人士亦證實此較慢的產能爬升步調。

比亞迪雖表示將於 10 月啟動匈牙利工廠營運，但未明確說明何時開始全面量產。知情人士透露，該公司原本計劃 9 月前安裝生產線設備，但近期已延後從中國運來的設備裝設時程。

關稅與成本因素主導布局調整

知情人士指出，相對於歐盟工資與能源成本較高、關稅不確定性也較大，土耳其不僅具備低廉的人力成本，又可享有對歐盟出口免關稅的優勢，使其對中國車廠具有高度吸引力。比亞迪此次可能將部分產能從匈牙利轉向土耳其，被視為對歐盟寄望中國企業在本地投資與創造高薪製造業職缺的一大打擊。

目前比亞迪銷往歐洲的所有車輛皆在中國生產，須繳納歐盟對中國電動車祭出的「反補貼關稅」與標準 10% 進口稅，總稅率高達 27%。相比之下，土耳其與歐盟間具備關稅同盟機制，使當地生產車輛輸往歐洲可免關稅。

土耳其長年是豐田、Stellantis(STLA-US)、福特 (F-US)、現代與雷諾等車廠的低成本製造基地，中國車廠奇瑞也在今年 3 月宣布，將投資 10 億美元在當地建設年產 20 萬輛的工廠。

產品規劃與市場需求變化中

知情人士透露，比亞迪在匈牙利廠生產規劃尚未定案，過去一年高層曾提及可能生產多款車型，包括 Atto 2、Atto 3、Dolphin，以及即將上市的低價 Seagull。一位知情人士指出，初期將以 Atto 3、Dolphin 與 Seagull 為主，另一人則稱將為 Atto 2、Atto 3 與 Dolphin。

至於土耳其工廠，預計將生產純電 SUV Seal U、Sealion 5(不確定是否為電動或油電版本)，以及兩款插電式油電車：Seal U DMi 與 Seal 06 Dm-i。

截稿前，比亞迪尚未對上述消息做出回應。