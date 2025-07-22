鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-22 19:59

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美國車廠通用汽車 (General Motors) 周二 (22 日) 公布 2025 會計年度第二季 (截至 6/30) 財報，營收與每股獲利均優於市場預期，儘管受到川普政府加徵汽車關稅的不確定性影響，公司仍維持全年財測不變。執行長芭拉 (Mary Barra) 強調，公司正設法「大幅降低」關稅衝擊，並致力於長期獲利布局。

〈財報〉關稅吞11億美元！通用Q2稅後淨利大減逾三成 仍撐住全年財測(圖：REUTERS/TPG)

圖：通用汽車財報

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儘管基本業務穩健，但通用汽車第二季稅後淨利為 19 億美元，較去年同期下滑 35%；調整後息稅前盈餘 (EBIT) 為 30.4 億美元，年減 32%，但仍高於市場預估的 28.9 億美元。經調整後每股獲利為 2.53 美元，亦優於預期的 2.44 美元，但低於去年同期的 3.06 美元；營收則年減近 2%，降至 471.2 億美元。

關稅壓力持續 通用汽車估今年影響達 50 億美元

通用汽車表示，第二季約有 11 億美元的營運成本增加可歸因於川普政府的汽車關稅，並預估全年影響仍將落在 40 億至 50 億美元區間，公司正設法透過產線調整、成本控管與定價策略，抵銷至少三成的額外支出。

芭拉在致股東信中表示，面對貿易與稅制政策的快速演變，公司除了保持營運表現穩健，也在積極調整布局，以確保長期獲利與競爭力。她強調，通用汽車正努力「大幅降低關稅曝險」。

該公司也指出，由於上半年僅有一季受到關稅影響，而下半年將面臨兩季全面適用新關稅，關稅壓力預計將進一步升溫。

美國市場支撐基本盤 部分產線回流美國

儘管整體獲利承壓，通用汽車在北美主力市場銷售表現仍具韌性。第二季美國市場銷量年增 7%，其中皮卡與休旅車維持強勁定價能力，成為公司主要利潤來源。通用汽車第二季總出貨量為 97.4 萬輛，略低於市場預估的 100 萬輛，其中電動車銷量達 46,300 輛。

為因應關稅壓力，通用汽車已在上月宣布，將對多座美國工廠投資 40 億美元，並計劃把兩款原本在墨西哥生產的車款遷回美國生產。此外，該公司也計劃在密西根州新增 SUV 與皮卡生產線，以強化本土產能。

全年財測維持下修後展望 聚焦電動車政策變數

儘管關稅造成成本壓力，通用汽車表示仍維持 5 月下修後的全年財測，預估全年調整後 EBIT 為 100 億至 125 億美元，稅後淨利介於 82.5 億至 100 億美元之間，自由現金流預估為 75 億至 100 億美元，皆較年初未考量關稅時的預測下滑。

此外，隨著川普簽署新法案，計劃自 9 月底起終止現行電動車稅收抵免政策 (新車最高 7,500 美元、二手車 4,000 美元)，市場預期第三季可能出現一波電動車銷售「提前拉貨」潮，但整體銷售節奏恐將放緩。投行巴克萊與德銀皆警告，稅務政策改變將影響電動車產品導入與需求成長。