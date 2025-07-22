鉅亨網編譯段智恆 2025-07-22 20:50

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Google傳洽談AI新聞授權 將與20家媒體展開初步合作(圖：REUTERS/TPG)

根據一位與會媒體高層透露，Google 已主動聯繫部分新聞機構討論潛在合作，但細節仍保密。Google 發言人僅表示，公司正探索新的合作模式與產品體驗，但暫無法分享具體內容。

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長期以來，媒體業者抱怨科技巨擘在未經授權下擷取新聞內容作為 AI 訓練素材，導致流量與廣告收益雙雙流失。Google 雖曾與美聯社 (Associated Press) 及論壇網站 Reddit(RDDT-US)達成內容授權合作，但與競爭對手相比仍相對保守。OpenAI 和 Perplexity AI 等新創已率先向媒體支付內容授權費，為傳統新聞業注入急需的收入。

知情人士指出，Google 此次推動的授權計畫將針對特定 AI 產品應用設計，不同於先前「Google 新聞展示櫥窗」(News Showcase) 等較廣泛的合作。市場觀察人士認為，這代表 Google 已開始正視 AI 發展對內容來源依賴的風險，並嘗試建立穩定、可持續的授權模式。

目前 Google 的搜尋功能中，許多查詢結果頂端會出現「AI Overview」，由 Gemini 模型生成的簡要摘要內容，其中常引用新聞報導與網站內容。出版業者擔憂，這些摘要讓讀者不再點擊原始連結，削弱網站流量，但若阻擋 Google 擷取內容，又會導致搜尋能見度下降，陷入兩難。

過去一年，媒體業對 AI 模型擷取內容的合法性問題已掀起訴訟潮。《紐約時報》(NYT)去年底控告 OpenAI 與微軟 (MSFT-US) 侵犯其著作權，指控其文章被用於訓練 ChatGPT 等 AI 模型。

Distributed Media Lab 執行長 David Gehring 指出，隨著政府政策與技術手段的演進，平台企業對網路內容的「無限制存取」時代正逐漸結束，科技業若不及早建立授權架構，將面臨資料來源枯竭的風險。他強調，平台若要持續發展 AI，就必須為內容提供者付費。

網路基礎服務商 Cloudflare 上月也宣布推出「按次收費抓取」(pay-per-crawl) 機制，讓創作者可向 AI 公司收費。Cloudflare 執行長直言，Google 長期以來自認特殊、不願遵循產業規則，但最終仍需回到合理授權與補償機制的框架下。

目前 Google 在新聞內容合作上仍偏好與如美聯社等內容授權導向的媒體合作。今年稍早雙方就已針對 Gemini 聊天機器人建立合作，並傳出 Google 亦有意推動 Gemini 的語音新聞產品，內容同樣來自合作媒體。