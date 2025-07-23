蘋果App Store讓步奏效 傳歐盟可望點頭免罰
鉅亨網編譯段智恆
《路透》周二 (22 日) 援引知情人士消息報導，蘋果 (AAPL-US) 對 App Store 規則與收費機制所做的調整，有望獲得歐盟反壟斷機關批准，意味著該公司可望躲過每日數千萬歐元的鉅額罰款。
蘋果上月宣布，透過 App Store 進行購買的開發者將須支付 20% 的處理費，但若符合蘋果小型企業方案條件，費率最低可降至 13%。而若開發者將消費者導向 App Store 以外的管道付款，則需繳納 5% 至 15% 的費用，並可自由提供多個外部支付連結。
這些修改是在歐盟反壟斷主管機關對蘋果開罰 5 億歐元 (約 5.87 億美元) 後所做的回應。歐盟指出，蘋果原有的技術與商業限制阻礙了應用程式開發者將用戶導引至 App Store 以外的付款方式，違反了《數位市場法》(DMA)賦予開發者的權利。
當局要求蘋果在 60 天內取消這些限制，以符合 DMA 旨在抑制科技巨擘壟斷、促進市場競爭的立法初衷。
知情人士表示，歐盟執委會預計將在未來數周內批准蘋果的相關修改，但具體時程仍可能變動。歐盟發言人則表示：「所有選項仍在考慮之中，我們仍在評估蘋果提出的改變。」
蘋果尚未對此回應評論請求。不過該公司本月稍早曾表示，已實施調整以避免遭受每日罰款，同時也批評歐盟過度干預其商業運作方式。
根據規定，若蘋果未符合要求，將面臨每日相當於其全球平均營收 5% 的罰款，約達 5,000 萬歐元。
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