台積電市值破兆！分析師喊「持有」：AI熱潮利多但仍存風險

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-22 15:20

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全球晶圓代工龍頭台積電 (TSM-US) 在最新財報亮眼帶動下，股價上週創下歷史新高，市值正式突破 1 兆美元，成為全球最具代表性的半導體企業之一，在 AI 浪潮下，未來仍擁有廣闊成長空間。不過，關稅可能會成為一大阻礙。

台積電市值突破1兆美元。(圖：Shutterstock)

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儘管蘋果依然是台積電的核心客戶，每年訂購逾 2 億顆 iPhone 晶片，但真正帶動近季業績爆發的是輝達的 AI 晶片。輝達第一季營收年增 69%，台積電第二季營收與獲利則分別年增 39% 與 61%。

TD Cowen 分析師 Krish Sankar 指出，AI 雲端服務預期將推動台積電在 2025 年實現營收成長 30%，而 AI 可能會在未來一年推動 PC 與行動裝置中矽片的使用量。

但 Sankar 同時也提醒，關稅衝擊仍可能影響市場需求，並給予台積電「持有」評級，目標價為 250 美元。

台積電最大風險：川普關稅

根據《巴隆》，短期來看，美國總統川普引發的貿易戰是台積電最大的風險。

與許多依賴美國進口產品的公司一樣，今年台積電開局不利，在川普宣布對台灣進口產品徵收 32% 的關稅（後來降至 10%）後，其股價下跌了 28%。自那時起，該公司的美國存託憑證上漲了 70% 以上，今年至今已上漲 22%。

雖然台積電在美國亞利桑那州的晶圓廠正逐步擴產，但其產品仍高度依賴亞洲製造。絕大多數晶片仍來自台灣、中國、印度、越南與墨西哥，使台積電對於美國進口關稅極為敏感。

目前，美國僅對來自中國的智慧型手機與 AI 伺服器徵稅，其他國家尚未列入，但美國商務部正評估科技產品進口對國家安全的影響，未來可能對所有高科技產品徵收新關稅，進一步衝擊台積電供應鏈策略。

台積電美國廠仍須送回台灣組裝

值得注意的是，即使台積電在美國生產晶片，仍須送回台灣進行「高級封裝」，將多顆晶片組合成完整系統。

儘管透過與艾克爾 (AMKR-US) 合作，台積電也預計要到 2028 年才會在美國擁有這種生產能力。

此外，晶片完成封裝後，最終還需安裝於主電路板，而組裝地點將決定美國海關是否徵稅。目前，美國仍缺乏大規模終端產品組裝產能，導致這些 AI 產品最終仍會被視為進口品，進而加徵關稅。

在這種情況下，台積電的主要客戶將不得不在更高的價格、更低的獲利能力或兩者兼而有之之間做出選擇，間接影響作為上游供應商的台積電營收表現。