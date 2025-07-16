鉅亨網編譯段智恆 2025-07-16 19:30

‌



《路透》周三 (17 日) 報導，日本航運業者川崎汽船 (Kawasaki Kisen, K-Line) 正因應美國可能調高關稅的風險，調整美國航線服務，並準備將更多船舶改道前往其他地區。

川崎汽船避美關稅風險 航線擬轉向歐洲與非洲(圖：REUTERS/TPG)

今年 3 月才上任的執行長 Takenori Igarashi 接受《路透》採訪時表示：「部分航線曾出現裝載量不足的情況，我們也因此降低了從東亞開往美國的貨櫃船班次。」他並指出：「我們正在根據貨運量調整船隊運能。」

‌



川崎汽船是日本主要航運公司之一，目前已將 2025 會計年度 (截至 2026 年 3 月) 美國關稅帶來的衝擊列入預估，損失金額約達 300 億日元(約 2 億美元)，主要來自汽車運輸業務受挫，以及貨櫃運輸量和運費的下滑。

Igarashi 指出，貨櫃航運業務將尤其受到美中關稅談判結果影響，該公司正密切關注相關發展。他表示，若各國最終面對的關稅稅率產生差異，且導致貿易流向改變，對川崎汽船而言也可能帶來航程變長的正面效益。

為因應關稅相關需求變化，川崎汽船可能將原先服務美國的船舶重新部署至歐洲、中東、澳洲與非洲等市場。他指出：「在策略層面上，我們可能會小幅調降船舶資產配置，但若未明確掌握貿易政策的走向，便無法突然做出大幅削減。我們目前仍處於觀望階段。」