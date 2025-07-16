鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-16 23:00

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美國投行巨擘摩根士丹利 (Morgan Stanley) 周三 (16 日) 美股盤前公布第二季 (截至 6/30) 財報，受惠於市場波動激勵交易活動增加，單季獲利與營收皆優於華爾街預期，交易部門表現尤為強勁。不過，投資銀行部門收入仍較去年同期下滑，主因併購案數量減少，抵銷了股票承銷業務的成長動能。

〈財報〉摩根士丹利Q2業績報喜 投行業務表現卻遜色(圖：REUTERS/TPG)

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根據財報，第二季淨利達到 35 億美元，合每股獲利 2.13 美元，優於分析師預估的 1.96 美元；營收則報 167.9 億美元，也高於市場預期的 161 億美元。執行長皮克 (Ted Pick) 表示，市場不確定性與川普政府的關稅政策為客戶提供操作機會，公司也持續展現跨市況的穩健表現。

圖：摩根士丹利財報

股債交易業務推升整體表現

第二季摩根士丹利的機構證券部門營收達 76.4 億美元，年增近 9%，主要來自股票交易業務收入大增 23%，創下歷來第二季最佳成績；固定收益交易收入則成長 9%。分析指出，川普總統在 4 月宣布對主要貿易夥伴祭出新關稅後，激起投資人重新調整部位，推升交易量能。

不過，受限於高波動環境導致併購進度延後，投資銀行業務表現不如人意，相關收入年減 5% 至 15.4 億美元。其中併購諮詢收入降至 5.08 億美元，低於去年同期的 5.92 億美元。公司表示，儘管部分交易在第二季初暫緩，但下半年市場信心回溫，企業動能有望加快。

股票承銷業務則年增 42% 至 5 億美元，受惠於包括金融科技新創 Chime、醫療公司 Hinge Health 以及行銷科技公司 MNTN 等多筆 IPO 案。固定收益承銷收入則年減 21%，主要受高收益債發行活動降溫影響。

財富管理業務續成長 資產規模逼近 10 兆美元

財富管理仍是摩根士丹利穩定成長的支柱，本季營收達 78 億美元，較去年同期的 68 億美元明顯提升，淨新增資產達 592 億美元，當中有 430 億美元為收費型資產。該部門總管理資產規模已達 8.2 兆美元，公司仍朝每三年淨增 1 兆美元的目標邁進。