鉅亨網新聞中心 2025-07-16 18:00

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美國雜誌《Wired》引述消息人士報導，Meta(META-US) 又從 OpenAI 挖了兩位頂尖研究人員－：Jason Wei 和 Hyung Won Chung，加入其雄心勃勃的「超級智慧」實驗室。

OpenAI又兩人跳槽Meta 發文嘆：想超越老師必須走自己的路。(圖:shutterstock)

報導稱，這兩位研究人員都是在 2023 年加入 OpenAI，此前也皆服務於谷歌。

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根據 Chung 的個人網站，他曾在 OpenAI 與 Wei 參與一些相同的項目，包括深度推理和 OpenAI 的 O1 模型。網站上表示，他的研究主要聚焦於推理與 AI 代理。

在 OpenAI， Wei 專注於強化學習，這是人工智慧中一個不斷發展的領域，使用基於獎勵的回饋來訓練模型。 Chung 為 OpenAI 的「01」模型做出了貢獻，專門研究代理和推理。

據悉，兩人的工作關係密切，經常在重疊的項目上工作。

Meta 過去一個月在進行積極的挖角行動，向頂尖 AI 人才開出四年高達 3 億美元的報價。Meta 執行長祖克柏向員工發出一封內部備忘錄，闡述了公司最新的 AI 發展計畫，其中包括一份超智慧團隊的新成員名單，這些新員工多數來自 OpenAI。

這場招聘熱潮仍未有降溫的跡象，而 OpenAI 也正積極反擊。上週 OpenAI 成功從 Tesla、xAI 和 Meta 招募了四名高階工程師。

值得關注的是，這次被挖角的 Wei，週二在社群媒體上分享了一則貼文，反思了他所謂的「一個強化學習教會我的重要人生課題」。