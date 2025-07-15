鉅亨網編輯林羿君 2025-07-15 17:10

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多年來，投資人一直受美國總統川普的社交媒體貼文所左右。如今，交易員們被迫關注一位意想不到的官員：聯邦住房金融局（Federal Housing Finance Agency, FHFA）長比爾 ‧ 普爾特（Bill Pulte）。

不只緊盯川普 美股交易員「必追發文」再添這位官員。(圖:shutterstock)

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他的發文，有時會以神秘的預告為開頭鋪陳，導致信用評分公司 Fair Isaac Corp.（FICO）遭遇五年來最大單日跌幅，信用評等機構股票多次下挫，甚至在上週五短暫拖累整個標普 500 指數下滑。

Interactive Brokers 首席策略師史蒂夫 · 索斯尼克（Steve Sosnick）表示，「他的市場影響力，讓一位原本鮮為人知的政府官員躍上商業新聞的頭條。」

上週五，普爾特在 X 平台上發文稱他對「有關鮑爾考慮辭職的報導」感到鼓舞後，標普 500 指數在短短幾分鐘內迅速下跌約 0.2%。然而，並未有任何經過證實的報導出現。



普爾特已多次引發網路爭議，在加入聯邦住房金融局之前，這位投資者和自稱「網路慈善家」曾在社群媒體網站 X 上參與過多次爭執。他也因使用自己的帳戶向粉絲贈送現金而聞名。

在參議院銀行、住房與城市事務委員會審議其現任職位的提名時，參議員伊麗莎白 · 華倫（Elizabeth Warren）對普爾特在 X 上的行為提出質疑。華倫在一封信中指出，普爾特似乎在 2024 年總統大選結束後短短幾天內刪除了超過 25,000 則貼文，只留下不到 250 則。



普爾特在政府中的地位賦予了他新的話語權。5 月 21 日，他在 X 平台上發表一系列質疑信用評分定價的貼文之後，Fair Isaac 股價下跌 16%，創下自 2020 年 3 月以來的最大跌幅，市值蒸發近 78 億美元。

今年 4 月，普爾特在 X 平台上稱「有關房利美的消息即將發布」之後，房利美、房地美的股價一度暴漲逾 14%。大約 20 分鐘後，他再次發帖文稱，1789 Capital 聯合創始人 Omeed Malik 將加入房利美董事會，隨即房利美、房地美的股價快速回吐漲幅，漲幅縮水約一半。