鉅亨網編譯段智恆 2025-07-15 19:20

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《CNBC》報導，Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 周二 (15 日) 宣布，未來兩年將在美國最大電網區域內投資 250 億美元，用於建設資料中心與人工智慧 (AI) 基礎設施，進一步擴大其在東岸與中西部的基礎資源布局。

Google砸250億美元擴建AI與資料中心 鎖定全美最大電網區(圖：REUTERS/TPG)

Google 表示，其中將有 30 億美元用於現代化改造賓州兩座水力發電廠，以支援資料中心與 AI 運算對電力需求日益升高的挑戰。這項工程是 Google 與 Brookfield 資產管理公司所簽署更大規模框架協議的一部分，該協議將涵蓋全美最多達 3,000MW 水力發電電量的採購安排。

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本次投資地區涵蓋美國東岸至中西部、南部共 13 州，由「PJM 電網聯營系統」(PJM Interconnection) 負責供電，這也是全美規模最大的電網營運機構。PJM 包括了北維吉尼亞州，這裡是全球最大的資料中心聚落之一，過去一年已面臨電力供應壓力。

Google 表示，這波擴建與綠能部署旨在確保 AI 發展不會對區域電網造成更大壓力，並推動長期的永續能源轉型。隨著資料中心與 AI 模型訓練用電暴增，美國多地電力基礎建設面臨升級挑戰。