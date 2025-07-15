鉅亨網編譯段智恆 2025-07-15 19:50

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《路透》周二 (15 日) 報導，投資人正留意關注晶片設備龍頭艾司摩爾 (ASML) 即將於周三 (16 日) 公布的 2025 會計年度第二季財報，市場關鍵焦點在於該公司能否交出足以支撐 2026 年成長預期的訂單成績。若訂單表現不如預期，恐將重創外界對其中長期營運動能的信心。

〈財報前瞻〉一季訂單定生死？ASML第二季財報決定2026年展望成敗(圖：REUTERS/TPG)

過去一年來，艾司摩爾 (ASML-US) 股價自高點回落近三成，反映投資人對其未來成長性的擔憂。該公司雖曾在 2023 年 11 月的投資人說明會上表示 2026 年將迎來成長年，但未具體說明成長幅度，引發市場觀望。分析師指出，由於出貨交期平均約需一年，今年第二季將是決定 2026 年營收能否實現成長的關鍵時點。

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訂單數字將成市場成敗指標

根據 Visible Alpha 匯整的共識預估，艾司摩爾第二季訂單金額平均預測為 44.4 億歐元，全年則預估為 213 億歐元。Barclays 分析師 Simon Coles 表示，若要對 2026 年營收成長展望感到安心，「艾司摩爾必須將我們預估的 53 億歐元訂單數字翻倍」。

ING 分析師 Marc Hesselink 則指出，本季訂單能否達標，主要端視台積電 (2330-TW)(TSM-US) 是否下單採購其即將啟用的 N2 製程設備。台積電是艾司摩爾最大客戶，其採購行為往往左右整體訂單表現。Mizuho 分析師 Kevin Wang 也補充，中國業者與台積電需求好於預期，但英特爾 (INTC-US) 與三星的需求則低於預期。

若艾司摩爾能釋出與客戶就未來訂單達成共識的利多消息，也有助市場維持對其全年財測的信心。

中國需求仍撐起一片天

今年第一季，艾司摩爾接單金額為 39 億歐元，低於市場預期，使得第二季成為觀察重點。分析師指出，儘管美國出口限制仍在，中國晶片業者仍持續採購不受限制的中低階曝光機，成為艾司摩爾上季財報優於預期的主因之一。