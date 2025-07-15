鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-15 20:24

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摩根大通 (JPMorgan Chase) 周二 (15 日) 美股盤前公布第二季 (截至 6/30) 財報，受惠於債券與股票交易部門強勁表現，加上投資銀行業務意外回溫，帶動每股獲利優於市場預期。儘管受去年出售 Visa(V-US)股票產生的基期效應影響，本季獲利與營收年減，但整體經營動能持穩，並上調全年淨利息收入 (NII) 展望。

〈財報〉摩根大通Q2獲利超預期 上調全年利息收入展望(圖：REUTERS/TPG)

除了獲利與財測表現穩健，摩根大通也在財報中宣布啟動規模達 500 億美元的庫藏股計畫，為歷來最大，同時調升季度現金股息，釋出對資本穩健與長期股東回饋的正面訊號。這項資本回饋行動建立在近期聯準會 (Fed) 壓力測試過關的基礎上，反映管理層對資本水準與未來現金流穩健性的信心。

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財報顯示，摩根大通第二季獲利年減 17% 至 149 億美元，折合每股獲利 5.24 美元，高於 LSEG 統計的市場預期 4.48 美元。營收則報 456.8 億美元，略高於預期的 440.6 億美元。去年同期該行因出售 Visa 股票獲得 79 億美元一次性利益，因此拖累本季年對年表現。

圖：摩根大通財報

摩根大通同時將 2025 年全年淨利息收入預期由先前的 945 億美元上調至約 955 億美元，反映貸款利差維持穩健。財務長巴納姆 (Jeremy Barnum) 先前已在 5 月投資人會議上暗示，展望「較首季時略為改善」。

交易與投行部門超預期回溫

該行第二季固定收益交易營收年增 14% 至 57 億美元，股票交易營收成長 15% 至 32 億美元，皆高於分析師預期，並創下歷年同期新高。管理層指出，市場對川普政府關稅政策反覆調整的反應激烈，帶動避險與套利交易需求。

投資銀行部門表現同樣超出預期。整體投行費用收入年增 7% 至 25 億美元，原本市場預期年減超過一成。其中債務承銷收入成長 12%，併購諮詢收入上揚 8%，反映企業交易活動於第二季後段回溫。股權承銷收入則小幅年減 6%，但遠優於市場預估的 29% 跌幅。

執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 表示：「投行業務起初緩慢，但隨著市場情緒改善，活動逐步回溫。稅改定案與潛在的監管鬆綁為經濟前景帶來正面訊號，但仍有諸多重大風險，包括關稅與貿易不確定性、地緣政治惡化、美國財政赤字偏高與資產價格過熱等。」

撥備優於預期 資本部署穩健

第二季信貸損失撥備為 28 億美元，優於市場預估的 31.4 億美元。其中新增 439 億美元撥備反映批發業務風險升溫，但同時伴隨逆風情境機率調降，整體淨影響有限。

該行亦提到，員工總數較前一季減少逾 1300 人至 317,160 人。雖然近期裁員幅度不小，但因前幾季擴張迅速，目前規模仍居同業之首，預期 2025 年員工總數將持穩。

摩根大通是 Fed 最新一輪壓力測試中表現最穩健的 22 家大型銀行之一，也啟動了新一輪的資本回饋計畫。相關回購與股息細節，亦成為本季財報中最受關注的亮點之一。

資本鬆綁與回購雙利多 釋放更多股東價值

投資人留意 Fed 近期針對銀行資本規範進行的調整。除了壓力測試放寬，Fed 上月也提出修訂「強化補充槓桿比率」(eSLR) 規則，若順利通過，將有助降低摩根大通等全球系統性銀行對低風險資產的資本要求。

隨著資本壓力減輕，摩根大通也在本季財報中宣布啟動規模達 500 億美元的庫藏股計畫，為歷來最大規模，並同步調升季度現金股息，反映管理層對資本水準與未來現金流穩健性的信心。這項回饋措施有望進一步提振市場對金融股的評價空間。