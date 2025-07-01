鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-01 01:38

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美國總統川普周一 (30 日) 再度在其社群平台 Truth Social 發文，猛烈批評聯準會 (Fed) 與主席鮑爾「集體失職」，他並附上一張全球央行利率比較表，指責鮑爾「讓美國損失數千億美元」。與此同時，美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 在專訪中透露，川普政府正考慮在 2026 年初安排鮑爾的接班人，進一步顯示白宮對利率政策的強烈干預意圖。

川普手稿圖表怒轟鮑爾 美財長：明年初將提Fed主席接班人(圖：REUTERS/TPG)

川普在貼文中寫道：「『慢郎中』鮑爾和整個理事會都應該為美國目前的情況感到羞愧。他們擁有全美最簡單、卻最崇高的職位，卻徹底失敗──而且還在持續失敗中。」「如果他們做得對，我們國家本該能省下數兆美元的利息支出。我們現在應該支付 1% 的利率，甚至更低！」

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圖：川普 Truth Social

此外，川普在貼文中以手寫批註方式，將美國 4.5% 的政策利率與其他國家相比，怒斥「鮑爾，像往常一樣慢半拍！」他聲稱若 Fed 提前大幅降息，「美國本可節省數千億美元利息成本」，並強調「根本沒有通膨」。川普在圖表旁畫箭頭指出，美國應該與日本、瑞士等利率低國家看齊。

圖：川普 Truth Social

這已非川普首次以公開方式向鮑爾施壓。川普此番言論凸顯他對現行高利率政策的極度不滿，也反映其將貨幣政策視為總統政績的一環。在連番炮火之下，外界對 Fed 的獨立性再度投以關注眼光。

與此同時，美財長貝森特在《彭博》電視專訪中透露，川普政府正規劃利用 2026 年 1 月 Fed 出現的理事空缺，安排鮑爾的潛在接班人。貝森特說：「我們正在考慮，是否可利用 1 月的 14 年任期席次，安排一位人選在 5 月接替鮑爾。」

目前 Fed 理事庫格勒 (Adriana Kugler) 的任期將於 2026 年 1 月 31 日屆滿，成為川普任內唯一一個可提名 14 年任期的席次。而鮑爾主席任期則將於 2026 年 5 月結束，若川普屆時選擇不讓其續任，將可任命全新主席。

貝森特未具名透露具體人選，但強調「已有現任理事在考慮名單中」。市場普遍認為，由川普於任期內提名的現任理事華勒 (Christopher Waller) 是熱門人選，華勒日前曾公開表示，若通膨數據配合，支持 7 月降息。

不僅如此，川普本月稍早也公開表示，不會任命「不願降息」的人出任主席。這意味著，鮑爾若不與其政策方向一致，恐難延任。