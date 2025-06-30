鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-30 21:40

‌



美股主要指數周一 (30 日) 開盤走高，標普 500 與那斯達克指數雙雙刷新歷史新高，投資人對美國與主要貿易夥伴即將達成協議的期待持續升溫，帶動市場延續本季強勁漲勢。道瓊工業指數盤初一度漲逾 200 點，隨著市場押注聯準會 (Fed) 可能重啟降息、貿易談判傳出進展，資金進一步流入股市與公債，美元則連續下滑，創下自 2017 年以來最長單月跌勢。

〈美股早盤〉標普、那指開盤創歷史新高 股市迎強勁季末表現(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲近 180 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數漲近 60 點或近 0.3%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數跌近 0.1%。

‌



隨著美國總統川普設下的 7 月 9 日貿易談判期限逼近，加拿大已撤回數位服務稅，雙邊談判重回正軌。印度代表團則延長停留時間，持續在華府與美方協調歧見。稍早美國官員也表示，與中國、歐盟等主要貿易夥伴的協商有所進展。

地緣局勢方面，以色列與伊朗的緊張局勢出現降溫，加上近期數據顯示美國經濟表現持穩，上周標普 500 指數順利攀上歷史新高，強勢反彈扭轉 4 月因關稅政策而導致的市場震盪。通膨數據持續溫和，也讓市場對聯準會 (Fed) 降息的預期進一步升溫，儘管 Fed 態度仍然審慎。

法國巴黎銀行資產管理公司資產配置主管 Fabien Benchetrit 表示：「股票市場仍有上行空間，但別忘了關稅政策可能帶來停滯性通膨的風險。從我掌握的所有投資部位指標來看，不能排除股市將加速衝高的可能。」

美國國會方面，川普推動的大型減稅法案正進入關鍵協商階段，共和黨正設法爭取最後幾票支持者。美國國會預算辦公室 (CBO) 估算，該法案在未來十年恐增加約 3.3 兆美元財政赤字，為美元帶來下行壓力。

彭博美元指數週一進一步走低，年初以來跌幅逼近 9%。三菱日聯金融集團策略師 Lloyd Chan 指出：「美元仍承受景氣循環性下行壓力，來自於美國財政與貿易政策的不確定性。川普這項『大而美』的減稅案，可能讓財政赤字進一步飆升，成為美元後市的風險因素之一。」

投資人也將關注即將公布的美國就業數據，特別是周四的非農就業報告，以評估經濟是否持續穩健，並觀察未來利率政策動向。利率交換市場目前預期 Fed 今年將降息兩次，並有六成機率會在 12 月前進一步第三次降息。

EFG 資產管理執行長 Daniel Murray 表示：「這份就業報告將是重要觀察指標，若數據顯示經濟放緩幅度超出預期，聯準會或許會提前行動降息，但這也可能對企業端帶來更大壓力。」

在亞洲市場方面，新台幣兌美元周一重貶逾 2%，引發市場關注央行可能進場干預。交易員指出，該走勢與上週五尾盤劇烈波動如出一轍，進一步激起市場對政策操作的臆測。

截至台北時間周一（30 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.15%，至每股 200.78 美元

天風國際證券分析師郭明錤近日發布最新研究報告指出，蘋果正在加速布局頭戴式裝置與智慧眼鏡產品線，目前至少有七項相關專案同時開發中，當中包含三款 Vision 系列頭戴式產品與四款智慧眼鏡裝置，顯示蘋果將此視為下一波關鍵消費電子趨勢。

莫德納 (MRNA-US) 早盤股價上漲 4.38%，至每股 28.35 美元

莫德納 (Moderna) 周一宣布，其開發中的 mRNA 流感疫苗 mRNA-1010 在第三期臨床試驗中表現優於現行疫苗，產生更強免疫反應，為該公司申請單獨上市及推進新冠與流感合併疫苗鋪路。此項突破性成果使莫德納得以在今年稍晚提出流感疫苗上市申請，並重新提交已撤回的合併疫苗審核案。

波音 (BA-US) 早盤股價下跌 0.33%，至每股 213.85 美元

綜合外媒周一報導，英國競爭與市場管理局 (CMA) 已對波音公司斥資 47 億美元收購飛機機身製造商 Spirit AeroSystems(SPR-US) 的交易案啟動正式反壟斷調查，可能對波音穩定供應鏈、改善製造品質的努力造成延誤甚至變數。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：