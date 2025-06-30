鉅亨網編譯段智恆 2025-06-30 23:30

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美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周一 (30 日) 在接受《彭博》電視訪問時表示，在當前殖利率水準下，政府沒有理由大幅提高長天期公債的發行比例。他強調，若利率隨著通膨放緩而下滑，整條殖利率曲線才有望同步下移。

美財長稱當前利率不適合推長債 發債策略暫不變(圖：REUTERS/TPG)

當被問及是否會增加長天期國債在整體發債結構中的占比時，貝森特回應：「我們為什麼要這麼做？早該做的是 2021、2022 年，不是現在。」他指出，現階段 10 年期美債殖利率約為 4.26%，遠高於長期平均水準，「如果現在的利率比長期均值高出一個標準差以上，我們為什麼要這麼做？」

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貝森特雖曾在去年多次批評前財政部長葉倫 (Janet Yellen) 過度仰賴短天期發債，稱其做法是為壓低長期利率以提振經濟、助選連任，但他自上任以來仍延續了葉倫的發債策略。

他認為，聯準會 (Fed) 當前在利率決策上「看起來像是陷入停滯」。他說：「我的擔憂是，聯準會在 2022 年對不起美國人民，現在卻仍在低頭反省，而非著眼未來。」

就殖利率前景來看，貝森特未明確預測年底 10 年債殖利率水準，但他表示，若通膨繼續回落，「整條殖利率曲線將有機會平行下移」。

針對進口關稅與通膨之間的關聯，他表示：「我們並未觀察到關稅帶來的通膨壓力，對物價影響最具過渡性的，就是這類進口稅負。」

關於 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 任期屆滿後的接班規劃，貝森特指出，有兩條可能的道路：一是利用明年 1 月將出現的聯準會理事空缺任命新成員，讓其未來接替主席職位；另一則是從現有理事中挑選接任人選。

他表示：「聯準會內部當然已有一些人選被考慮。」雖未點名，但外界普遍關注由川普任命的理事華勒 (Christopher Waller) 是否為潛在接班人。華勒近期曾表示，若經濟數據允許，最快 7 月便可啟動降息。