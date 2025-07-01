鉅亨網編譯段智恆 2025-07-01 01:05

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根據《華爾街日報》(WSJ)報導，蘋果 (AAPL-US) 周一 (30 日) 表示，將延後在歐洲聯盟地區推出部分原定今年內上線的新功能，理由是受到歐盟《數位市場法》(DMA)規範限制，導致推動作業更加複雜。iOS 26 作業系統更新將於今年秋季登場，但其中多項包括「造訪地點」(Visited Places)在內的隱私強化功能，將不會在歐盟如期上線。

蘋果延後部分功能在歐盟上線 指DMA法規阻礙創新(圖：REUTERS/TPG)

蘋果指出，「造訪地點」功能可讓用戶加密儲存曾經去過的地點紀錄，並搭配蘋果地圖記憶日常通勤與旅行路線，在未來能主動建議替代路線以避開交通壅塞。不過，這些新功能將暫時無法提供給歐盟用戶。

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蘋果副總法律長 Kyle Andeer 在布魯塞爾出席與歐盟官員及開發者的會議時表示：「我們已經不得不做出決定，延後對歐盟客戶推出本月所宣布的新功能。」他強調，若公司被迫依 DMA 開放生態系，將對用戶資安構成風險。

DMA 要求加強裝置互通 蘋果不滿規定削弱安全性

《數位市場法》針對像蘋果這類在作業系統與平台上具高度支配力的企業制定明確規範，目標是促進競爭，讓第三方開發商更公平地接觸消費者。蘋果須配合執行的規定之一，包括開放智慧手錶與耳機等第三方硬體能與蘋果裝置更順暢配對、提升用戶體驗，以及擴大開發者取得蘋果軟體的能力。

蘋果對此持續表達不滿，認為 DMA 限制公司設計產品的方式，會削弱隱私保護與資訊安全品質。Andeer 表示，該法「對我們的產品造成真正的隱私、安全與使用風險」，並指目前公司仍在評估哪些功能可能無法在歐盟推出，並積極尋找解決方案以加速上線。

根據歐盟規定，若違反 DMA 的平台經營者，最高將面臨其全球年營收 10% 的罰款。歐盟執委會今年稍早已對蘋果開罰 5 億歐元 (約合 5.86 億美元)，理由是蘋果限制開發者將用戶導向其 App Store 以外的優惠與選項。蘋果也於本月再次修訂其開發者商業條款，盼進一步符合法規，避免後續累積性罰鍰。

開發者批蘋果自稱安全卻容許詐騙 App 存在

在周一布魯塞爾舉行的會議上，倡議組織 Open Web Advocacy 的成員也對蘋果提出質疑，指控其以用戶安全為由反對開放系統的說法缺乏說服力。該成員在會議上指出「App Store 上仍存在詐騙應用程式，蘋果如何可信地主張自己系統是防止風險的最佳選擇？」。

Andeer 也坦承，DMA 所要求的開放與互通義務，會讓蘋果難以維持其一貫的產品品質標準與安全策略。他認為，若所有技術開發都需因應來自不同國家的監管要求進行調整，將對整體生態系造成干擾。