鉅亨網編譯段智恆 2025-06-30 21:10

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郭明錤揭蘋果頭戴裝置新布局 智慧眼鏡成下波成長主力(圖：REUTERS/TPG)

圖：擷取自郭明錤 X

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根據郭明錤的預測，蘋果在 2026 年將不會推出全新頭戴式裝置，下一波重點新品將於 2027 年開始陸續登場。首先進入大量出貨階段的產品，將是一款類似雷朋 (Ray-Ban) 外型、無顯示功能的智慧眼鏡，預估 2027 年出貨量可達 300 至 500 萬部以上，推升該年全球智慧眼鏡市場規模突破 1,000 萬部。

在 Vision 系列方面，目前已知規劃三款產品，包括預計 2025 年第三季開始量產的 Vision Pro 升級版 (搭載 M5 處理器，其他規格維持不變)，仍屬利基市場定位；全新外型設計、重量更輕的 Vision Air 預計 2027 年第三季問世，售價也將低於現行版本；至於 Vision Pro 第二代則預定於 2028 年下半年推出，採用 Mac 等級處理器並全面改版，價格與重量也將進一步調整。

智慧眼鏡方面，除首款雷朋類型產品外，蘋果也正開發具備顯示功能的延展實境 (XR) 眼鏡，預計 2028 年下半年量產，搭載 LCoS 與光波導顯示技術，並整合人工智慧 (AI) 作為核心賣點。另一款類似產品也在開發中，但量產時間尚未確定，能見度較低。

此外，蘋果曾規劃於 2026 年推出一款連接 iPhone 顯示內容的眼鏡配件裝置，採用 Birdbath 光學與電致變色技術，不過由於產品在重量與市場競爭力方面未具優勢，已於 2024 年第四季暫停開發，目前仍在重新評估未來定位。