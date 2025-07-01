鉅亨網編譯段智恆 2025-07-01 02:30

‌



根據《彭博》周一 (30 日) 報導，美國總統川普的新一輪關稅是否會推高通膨，近期備受市場與聯準會 (Fed) 關注，但截至目前，物價上漲趨勢仍顯溫和，引發 Fed 內部出現分歧，也讓白宮更有信心施壓 Fed 儘早降息。

Fed與川普關稅觀點現分歧 7月通膨數據將成政策試金石(圖：REUTERS/TPG)

關稅效應尚未浮現 Fed 決策兩難

‌



儘管經濟學家普遍預期，川普祭出的多項關稅措施將於今夏明顯推升物價，但目前數據尚未反映通膨顯著升溫。這讓 Fed 官員陷入兩難：若急於降息，可能正值物價上漲之際，錯失時機；但若錯估情勢，堅持按兵不動，又可能壓抑經濟與就業市場。

耶魯大學管理學院教授、前 Fed 高層 William English 指出：「這是一場美國現代經濟史中極少見的實驗，因此對預測結果難以有充分信心。」

Fed 主席鮑爾曾在國會證詞中表示，預計 6 月至 8 月的物價資料將反映「實質」通膨壓力，但也坦言仍開放接受「效應可能沒那麼大」的可能性。

白宮施壓 Fed 兩位官員公開唱反調

川普近期對 Fed 與鮑爾言詞越發激烈，稱其為「蠢蛋」與「政府中最無能也最具破壞力的人之一」。白宮國家經濟會議主任哈塞特 (Kevin Hassett) 更在 6 月 23 日呼籲 Fed 應立即降息，並表示若再看到一個月的數據，就應承認目前利率「高得離譜」。

Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 與鮑曼 (Michelle Bowman) 也在近來罕見地表態支持 7 月降息，與鮑爾立場出現明顯分歧。川普任命的財政部長貝森特 (Scott Bessent) 則批評 Fed「像凍住一樣」，錯讓 2022 年的通膨失控，現在卻仍遲疑不決。

不過市場目前僅反映約 20% 的機率 Fed 會在 7 月行動，交易員普遍預期最早會在 9 月降息。

勞動市場與通膨數據將成關鍵觀察點

未來兩項數據將成為 Fed 政策動向的關鍵。首先是本周四 (3 日) 公布的 6 月非農就業報告。根據《彭博》調查，市場預期失業率將升至 4.3%，創 2021 年來新高，顯示就業市場可能開始承壓。

其後，7 月 15 日登場的 6 月消費者物價指數 (CPI) 將更具分量，若數據如預期明顯攀升，將考驗 Fed 是否延後降息。分析人士指出，通膨遲遲未見上揚，可能是企業尚在消化第一季為閃避關稅而提前進口的庫存。

鮑爾在國會聽證會上提到，關稅成本最初由進口商承擔，後續將由製造商、零售商與消費者分擔，雖難精準量化，但至少部分衝擊終將落在消費端。