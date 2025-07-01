鉅亨網編譯段智恆 2025-07-01 00:00

‌



華爾街券商周一 (30 日) 開始對穩定幣發行商 Circle Internet Group 展開研究報告，多數分析師給予「買進」(Buy)評等，看好其在區塊鏈基礎設施領域的領先地位，不過也有部分機構對其迅速飆升的估值提出警告。

穩定幣發行商Circle上市後大漲 華爾街分析師看法兩極(圖：REUTERS/TPG)

Circle 本月以每股 69 美元掛牌上市，遠高於原先 31 美元的定價，成為自 Coinbase(COIN-US)2021 年上市以來最大規模的加密貨幣首次公開發行 (IPO)。該股上市後漲勢強勁，截至上周收盤已暴漲逾 160%，周一盤前一度下跌近 3%。

‌



包括摩根大通 (JPM-US)、花旗(C-US) 與高盛 (GS-US) 在內的投行曾擔任此次 IPO 的主承銷商。隨著為期數周的產業靜默期結束，巴克萊(BCS-US)、Bernstein、Canaccord Genuity 與 Needham 等機構相繼發布首次評級，普遍給予等同「買進」的正向看法，並設定目標價超過每股 200 美元。

Bernstein 在報告中指出：「CRCL 正在打造領先市場的數位美元穩定幣網路，具備監管優勢、流動性領先與關鍵分銷夥伴關係，這些都是難以複製的資產。」

Circle 總部位於紐約，為一區塊鏈基礎設施公司，旗下發行的 USD Coin(USDC)為一種全額儲備、以美元為基礎的穩定幣，廣泛應用於加密交易、支付與去中心化金融 (DeFi) 應用。今年 6 月，美國參議院跨黨派通過《GENIUS 法案》，為穩定幣建立首部聯邦層級的監管框架，被視為產業的一大里程碑。

巴克萊表示：「CRCL 是目前公開市場上極少數能直接參與區塊鏈基礎設施投資主題的公司之一，而穩定幣已接近關鍵轉折點。」