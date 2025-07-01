〈美股盤後〉那指標普雙雙締造歷史新高 Q2表現耀眼
鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電
隨著美加兩國談判重啟、聯準會可能提早降息的預期升溫，投資人信心回穩，美股週一 (30 日) 收高。標普 500 指數和那斯達克指數再創歷史新高。在通過聯準會年度壓力測試後，多家大型銀行股價表現強勢，
標普 6 月份累計上漲 4.96%，第二季大漲 10.57%，創下自 2023 年以來的最佳季表現，今年上半年則上漲 5.50%。
道瓊該月漲 4.32%，第二季上漲 4.98%，上半年累計漲幅 3.64%。那指月線升幅 6.57%，第二季飆高 17.75%，上半年上漲 5.48%。
美國總統川普表示，對大部分國家的對等關稅 90 天暫緩期 7 月 9 日期滿後不打算延長。
白宮經濟顧問哈塞特週一指出，加拿大取消對美國科技企業課徵數位服務稅後，美國將立刻重啟與加拿大的貿易談判。
週一還傳出，歐盟有意接受美方課徵 10% 普遍關稅，但要求美方針對特定產業提供豁免，包括製藥、酒精、半導體及商用飛機等關鍵產業。
另外，川普威脅要對日本輸美產品實施新一輪關稅，因為日本拒絕進口美國稻米。
川普週一再次公開敦促聯準會降息，並批評主席鮑爾行動過慢。他表示，聯邦資金利率應接近 0.5%。白宮發言人李威特當天展示川普寫給鮑爾的手稿副本，證實川普已正式向聯準會提出降息要求。
市場觀察家正密切關注參議院就川普提出的 4.5 兆美元減稅法案進行的談判，共和黨領袖正競相說服黨內反對派支持該法案。
國會預算辦公室估計，按照目前的方案，該法案將在十年內使美國赤字增加 3.3 兆美元。參議院將於週一就數十項修正案進行馬拉松式投票。
美股週一 (30 日) 主要指數表現：
焦點個股
NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭漲跌互見。Meta (META-US) 漲 0.61%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.03%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.29%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.30%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.75%。
費半成分股表現分歧。輝達 (NVDA-US) 上漲 0.15%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.08%；博通 (AVGO-US) 上漲 2.34%；高通 (QCOM-US) 漲 0.45%；AMD (AMD-US) 下跌 1.33%；美光 (MU-US) 下跌 1.21%。
台股 ADR 全數疲弱。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.91%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.46%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.39%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.55%。
企業新聞
蘋果 (AAPL-US) 收紅 2.03% 至每股 205.17 美元。知情人士指出，蘋果 (AAPL-US) 傳評估讓語音助理 Siri 改採 Anthropic 或 OpenAI 的人工智慧 (AI) 模型，可能捨棄原本自研的 Foundation Models 技術，試圖扭轉近年在生成式 AI 領域落後對手的窘境。
企業級軟體與雲端服務巨頭甲骨文 (ORCL-US) 因簽下每年高達 300 億美元的雲端服務合約而勁揚近 4%。
Meta (META-US) 走升 0.61% 至每股 738.09 美元，登上歷史高峰。Meta 執行長祖克柏宣布組建一支「超級智慧」團隊，據傳從 OpenAI 挖角四位來自中國的頂尖 AI 研究員。
亞馬遜 (AMZN-US) 下滑 1.75% 至每股 219.39 美元。任天堂因不滿亞馬遜未經授權販售其產品，決定將旗下商品自亞馬遜美國網站全面下架，使亞馬遜錯失銷售任天堂全新遊戲主機 Switch 2 的機會，而該主機首發被視為遊戲史上規模最大的一次上市活動。
華爾街分析
德銀美國經濟學家 Matthew Luzzetti 稱：「7 月 9 日的最後期限是否會給經濟帶來麻煩，取決於川普政府如何處理貿易政策。」
Luzzetti 預估：「如果川普恢復『解放日』(4 月 2 日) 宣布的歷史性高關稅，這將再次引發 4 月普遍存在的經濟放緩擔憂，但這似乎不太可能，更有可能的是，我們會看到一系列的延期、貿易協議以及對特定國家或行業提高關稅的威脅。如果真是這樣，經濟可能持續停滯一段時間，直到不確定性消除。」
經濟學家團隊已經預期未來幾個月物價將會上漲。7 月 9 日恢復更多關稅只會火上加油。
惠譽評等美國經濟研究主管 Olu Sonola 也表示：「無論這些最後期限的結果如何，我們預計 (消費者物價指數) 通膨率將在年底趨於上升，達到 4%。如果『解放日』關稅恢復，通膨率可能會超過 4%。」
數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主
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