〈美股盤後〉那指標普雙雙締造歷史新高 Q2表現耀眼

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-07-01 05:29

‌



那指標普雙雙締造歷史新高 Q2表現耀眼 (圖：shutterstock)

標普 6 月份累計上漲 4.96%，第二季大漲 10.57%，創下自 2023 年以來的最佳季表現，今年上半年則上漲 5.50%。

‌



道瓊該月漲 4.32%，第二季上漲 4.98%，上半年累計漲幅 3.64%。那指月線升幅 6.57%，第二季飆高 17.75%，上半年上漲 5.48%。

美國總統川普表示，對大部分國家的對等關稅 90 天暫緩期 7 月 9 日期滿後不打算延長。

白宮經濟顧問哈塞特週一指出，加拿大取消對美國科技企業課徵數位服務稅後，美國將立刻重啟與加拿大的貿易談判。

週一還傳出，歐盟有意接受美方課徵 10% 普遍關稅，但要求美方針對特定產業提供豁免，包括製藥、酒精、半導體及商用飛機等關鍵產業。

另外，川普威脅要對日本輸美產品實施新一輪關稅，因為日本拒絕進口美國稻米。

川普週一再次公開敦促聯準會降息，並批評主席鮑爾行動過慢。他表示，聯邦資金利率應接近 0.5%。白宮發言人李威特當天展示川普寫給鮑爾的手稿副本，證實川普已正式向聯準會提出降息要求。

市場觀察家正密切關注參議院就川普提出的 4.5 兆美元減稅法案進行的談判，共和黨領袖正競相說服黨內反對派支持該法案。

國會預算辦公室估計，按照目前的方案，該法案將在十年內使美國赤字增加 3.3 兆美元。參議院將於週一就數十項修正案進行馬拉松式投票。

美股週一 (30 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 275.5 點，或 0.63%，收 44,094.77 點。

那斯達克指數上漲 96.27 點，或 0.47%，收 20,369.73 點。

S&P 500 指數上漲 31.88 點，或 0.52%，收 6,204.95 點。

費城半導體指數上漲 1.56 點，或 0.03%，收 5,546.54 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 92.61 點，或 0.62%，收 14,984.81 點。

標普 11 大板塊多數收漲，資訊科技與金融板塊領漲，分別上揚 0.98% 與 0.86%。能源與非必需消費品板塊表現疲弱。 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭漲跌互見。Meta (META-US) 漲 0.61%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.03%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.29%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.30%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.75%。

台股 ADR 全數疲弱。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.91%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.46%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.39%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.55%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 收紅 2.03% 至每股 205.17 美元。知情人士指出，蘋果 (AAPL-US) 傳評估讓語音助理 Siri 改採 Anthropic 或 OpenAI 的人工智慧 (AI) 模型，可能捨棄原本自研的 Foundation Models 技術，試圖扭轉近年在生成式 AI 領域落後對手的窘境。

企業級軟體與雲端服務巨頭甲骨文 (ORCL-US) 因簽下每年高達 300 億美元的雲端服務合約而勁揚近 4%。

Meta (META-US) 走升 0.61% 至每股 738.09 美元，登上歷史高峰。Meta 執行長祖克柏宣布組建一支「超級智慧」團隊，據傳從 OpenAI 挖角四位來自中國的頂尖 AI 研究員。

亞馬遜 (AMZN-US) 下滑 1.75% 至每股 219.39 美元。任天堂因不滿亞馬遜未經授權販售其產品，決定將旗下商品自亞馬遜美國網站全面下架，使亞馬遜錯失銷售任天堂全新遊戲主機 Switch 2 的機會，而該主機首發被視為遊戲史上規模最大的一次上市活動。

華爾街分析

德銀美國經濟學家 Matthew Luzzetti 稱：「7 月 9 日的最後期限是否會給經濟帶來麻煩，取決於川普政府如何處理貿易政策。」

Luzzetti 預估：「如果川普恢復『解放日』(4 月 2 日) 宣布的歷史性高關稅，這將再次引發 4 月普遍存在的經濟放緩擔憂，但這似乎不太可能，更有可能的是，我們會看到一系列的延期、貿易協議以及對特定國家或行業提高關稅的威脅。如果真是這樣，經濟可能持續停滯一段時間，直到不確定性消除。」

經濟學家團隊已經預期未來幾個月物價將會上漲。7 月 9 日恢復更多關稅只會火上加油。

惠譽評等美國經濟研究主管 Olu Sonola 也表示：「無論這些最後期限的結果如何，我們預計 (消費者物價指數) 通膨率將在年底趨於上升，達到 4%。如果『解放日』關稅恢復，通膨率可能會超過 4%。」