鉅亨網編譯段智恆 2025-06-25 00:00

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《彭博》周二 (24 日) 報導，美國總統川普提出對進口半導體徵收最高 25% 關稅的構想，在各界激起廣泛反對聲浪，從汽車、船艇製造到科技與加密產業均表達憂慮，擔心此舉恐擾亂供應鏈、推高成本、削弱美國技術競爭力。

川普晶片關稅惹議！台積電與英特爾示警：恐拖延美國擴廠計畫(圖：REUTERS/TPG)

根據美國商務部針對這項提案的審查程序，目前已收到逾 150 份來自企業、產業團體與外國政府的意見，顯示反對聲音遍及各行各業，連台灣與中國政府也罕見在此議題上發出類似警告。

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從電動車到馬桶：晶片無所不在

半導體已廣泛應用於現代生活的各個層面，包括冰箱、微波爐、胎壓感測器、導航系統、電子免治馬桶、聲納設備與智慧型手機等。川普此舉原意在於重繪全球供應鏈、強化美國製造業，但業界指出，美國本土的晶片供應遠不及需求，強徵關稅只會讓生產成本與終端售價雙雙上漲。

Advisors Capital Management 合夥人 JoAnne Feeney 表示：「目前美國使用的晶片數量與國內產能嚴重失衡，貿然課稅只會轉嫁成本給消費者。」

船艇產業協會也提出警告，表示關稅會直接衝擊超過 1,300 家廠商，這些業者依賴進口推進技術、引擎與 GPS 設備，且這些元件大多無美國製替代品。

台積電與英特爾示警 投資恐受阻礙

台積電指出，該公司在亞利桑那州正進行規模達 1,650 億美元的投資案，涵蓋六座先進晶圓廠、兩座封裝設施與一座研發中心，預計創造數千個就業機會。然若遭遇進口設備關稅障礙，將影響時程與成本，進而拖累人工智慧 (AI)、自駕車與 5G 晶片的美國供應。

全球供應鏈連動 台灣與盟邦齊聲反對

美國主要貿易夥伴也對晶片關稅表達不滿。台灣政府在遞交意見書時警告，若對台灣出口半導體產品課稅，將嚴重干擾台灣滿足美國需求的能力，不僅拉高成本，也削弱美企利潤與研發投入。

美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 亦呼籲政府與產業協調，減少政策不確定性對供應鏈的衝擊。該公司指出，全球合作關係是強化美國製造競爭力的基礎，貿然課稅將拖慢 AI 產業關鍵轉型期的進展。