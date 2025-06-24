鉅亨網編譯段智恆 2025-06-24 20:50

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美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周二 (24 日) 在預備提交給國會的證詞中強調，決策者需對通膨保持警覺，並在尚未釐清關稅對物價的實際影響前，應繼續維持目前利率水準。他表示：「在更多經濟路徑明朗之前，我們有能力觀望並審慎行事。」

Fed主席鮑爾國會證詞：利率暫時不動 關稅通膨影響尚不明朗(圖：REUTERS/TPG)

鮑爾即將於美國當地時間周二早上向眾議院金融服務委員會報告，周三 (25 日) 則赴參議院銀行委員會作證，內容包含最新貨幣政策報告。他在講稿中指出，美國經濟仍保持穩健，勞動市場也接近充分就業，但通膨仍高於央行 2% 的目標，且川普政府新一輪高額關稅政策尚未完全反映在價格上。

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鮑爾表示：「政策仍在演變中，對經濟的實際影響具有不確定性。關稅的效果，將取決於其最終實施水準。」他預估，Fed 偏好的通膨指標——個人消費支出 (PCE) 物價指數 5 月將升至 2.3%，核心 PCE 也可能升至 2.6%，均較 4 月略為上揚。

通膨壓力待觀察 鮑爾回應川普批評仍強調獨立性

近期美國總統川普多次在 Truth Social 上點名批評鮑爾，形容他「頑固又愚蠢」，並呼籲國會「好好處理這個人」。儘管面對白宮持續施壓，鮑爾仍在講稿中重申政策獨立性與對穩定通膨的責任。

他強調，Fed 的首要義務是防止短期價格上漲轉變為長期通膨問題，「我們的責任是讓長期通膨預期保持穩定，避免短期的價格上升演變為持續性的通膨壓力。」

鮑爾也提及，在穩定物價前，無法達成持久的勞動市場改善，強調 Fed 將繼續平衡「穩定物價」與「充分就業」的雙重任務。

上周的利率決策會議中，Fed 一致決議按兵不動。根據會後發布的點陣圖，19 位決策官員中，有 9 人傾向今年最多降息 1 次，另有 10 人認為可以降息 2 至 3 次，但整體分歧明顯。

儘管如此，包括 Fed 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 與華勒 (Christopher Waller) 在內的兩位具投票權官員，近期表態支持若通膨持續降溫，可於 7 月考慮降息。