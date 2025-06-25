鉅亨網編譯段智恆 2025-06-25 03:00

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美國紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會 (FOMC) 副主席威廉斯 (John Williams) 周二 (24 日) 表示，受到貿易關稅與政策不確定性影響，今年美國經濟成長將明顯減速、通膨水準則可能升高。他並未對聯準會 (Fed) 下一步的利率政策釋出進一步訊號。

Fed三把手：美國今年GDP僅增1% 通膨恐升至3%(圖：REUTERS/TPG)

威廉斯在紐約州阿爾巴尼奈米科技中心 (Albany NanoTech Complex) 主辦的活動上發表演說，他指出：「我預期不確定性與關稅將壓抑消費支出，而移民減少則會拖慢勞動力成長。」

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他預估美國 2025 年全年經濟成長率將降至 1% 左右，低於先前水準，失業率將從目前的 4.2% 升至年底的 4.5%。通膨方面，他認為在美國總統川普推動的新一輪關稅政策帶動下，通膨率將上升至 3%，未來兩年才可能逐步回落至 Fed 的 2% 目標。

這是威廉斯自上周 FOMC 利率會議以來首次公開發言。當時聯準會決議維持利率區間在 4.25% 至 4.5% 不變，官員們正努力因應川普政府關稅政策所帶來的高程度不確定性與進口稅變動。

FOMC 在會後公布的點陣圖預期，今年將降息兩次，而已有兩位 Fed 理事明確表示，預期關稅可能帶來一次性的通膨上升，並對 7 月底再度降息持開放態度。

不過，威廉斯在本次演說中並未對未來的利率政策方向給出明確指引。他僅表示，上週會議維持目前「略具限制性」的貨幣政策立場，仍有助於達成 Fed 的雙重使命：「在目前的政策框架下，聯準會能保留時間持續觀察數據、分析經濟前景發展，並評估達成充分就業與物價穩定目標的風險平衡。」