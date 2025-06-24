鉅亨網編譯段智恆 2025-06-24 22:33

‌





美國聯準會 (Fed) 克里夫蘭分行總裁哈瑪克 (Beth Hammack) 周二 (24 日) 表示，在通膨尚未明確回落、且關稅影響仍充滿不確定性的情況下，目前沒有迫切需要降息。她強調，美國經濟仍具韌性，貨幣政策應保持耐心，不宜貿然轉向。

Fed哈瑪克：關稅影響不明 目前不急於降息(圖：REUTERS/TPG)

哈瑪克在倫敦的演講中指出：「考量當前政策設定帶來的風險仍低，且我尚未看到經濟走弱的明確跡象，因此目前還不需要立即降息，儘管我仍會關注是否出現這種可能性。」

‌



雖然哈瑪克今年並非聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的投票成員，但她的談話反映出 Fed 內部對利率政策仍抱持謹慎立場。她認為，考量整體經濟數據，目前的利率水準「略為具限制性」，尚可支撐經濟活動。

她補充：「在資訊尚不充足的情況下，選擇暫緩行動是合理的作法。政策有可能會在一段時間內維持不變，然後再逐步做出小幅調整，讓政策重返中性立場。」

Fed 上周決議維持聯邦基金利率區間在 4.25% 至 4.5%，為連續第四次按兵不動。近期，美國總統川普陸續宣布對外貿易夥伴加徵新關稅，也讓 Fed 對通膨的未來走勢更加不確定。

對此，哈瑪克指出，現階段無法判定這些關稅是否會帶來一次性物價衝擊，還是長期通膨壓力，特別是在美國經歷一段高通膨之後，民眾與企業對物價波動的反應可能已出現改變。

儘管哈瑪克立場偏鴿，但 Fed 內部近期亦有聲音支持較早降息。兩位擁有投票權的官員——監管副主席鮑曼 (Michelle Bowman) 與理事華勒 (Christopher Waller) 日前皆暗示，若未來數據允許，可能支持最早 7 月就開始降息。其中華勒更被外界視為 Fed 主席鮑爾的潛在接班人，而鮑曼則是川普近期指派的新任銀行監管主管。