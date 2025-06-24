鉅亨網編譯段智恆 2025-06-24 19:20

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亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 接受《路透》專訪時表示，儘管市場部分預期聯準會 (Fed) 最快 7 月將啟動降息，但在美國企業預計將因進口關稅調漲商品價格、且就業市場仍穩健的情況下，他認為現階段不宜倉促調整利率政策。

漲價潮未現仍需觀察！Fed波斯提克估今年僅降息一次(圖：REUTERS/TPG)

波斯提克指出：「我們還有空間和時間，觀察關稅與政策辯論的後續發展。」他預估，美國經濟成長今年可能放緩至 1.1%，通膨率則可能在年底回落至接近 3%。基於這樣的經濟前景，他認為 Fed 在 2025 年底前僅需降息一次、幅度為一碼 (25 個基點)。

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儘管美國總統川普持續施壓 Fed 盡快降息，波斯提克強調，當前勞動市場仍顯強勁，且物價壓力仍未完全解除。他表示：「我更擔心若無法回到 2% 通膨目標，將對經濟構成風險。因此，我願意維持當前限制性政策久一點，以確保萬無一失。」

自去年 12 月起，Fed 便將基準利率維持在 4.25% 至 4.5% 區間，以對抗通膨。波斯提克預期，今年最後一季或許是適當觀察時點，屆時 Fed 將有更多資訊可據以決策是否降息。

他也提到，川普政府近期推出史上最高的關稅措施後又略有收手，使得企業情緒從對景氣衰退的恐慌中逐步穩定。部分業界領袖已開始評估如何因應預期的關稅水準，並擬定漲價策略。

波斯提克指出：「業者普遍跟我說，他們幾乎可以確定自己遲早要漲價，問題不是『是否要漲』，而是『何時開始』」。他提到，企業正在觀察同業動向、與供應商重新議價，並密切關注消費者對價格變動的反應。

雖然 Fed 多位官員如華勒 (Christopher Waller) 與鮑曼 (Michelle Bowman) 近來發表較鴿派談話，認為溫和的通膨數據可能為 7 月降息鋪路，但波斯提克依然認為，決策應保持審慎。他補充說，在美國南方地區的許多企業已用盡各種壓抑成本的手段，難再長期吸收成本壓力。

波斯提克說：「愈來愈多企業告訴我，他們的產業已無法再用原有策略壓住價格，能用的方法都差不多用盡了。」這也是他主張觀望、不急於調降利率的主因之一。