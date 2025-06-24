鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-24 21:39

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美股主要指數周二 (24 日) 開盤上漲，受惠於美國總統川普宣布以色列與伊朗達成停火協議，地緣風險暫時降溫，投資人情緒回穩。與此同時，油價連兩日重挫，有助於紓解通膨壓力，進一步提振市場對聯準會 (Fed) 未來降息的期待。儘管 Fed 主席鮑爾持續釋出觀望訊號，但市場押注中東局勢不致進一步惡化，激勵道瓊開盤大漲逾 300 點，科技與金融類股領漲。

〈美股早盤〉主要指數開高 以伊停火穩定風險情緒、油價續挫(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數上漲逾 330 點或近 0.8%，那斯達克綜合指數漲近 210 點或近 1.1%，標普 500 指數漲近 0.5%，費城半導體指數漲近 2.4%。

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在美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾重申「觀望、暫不降息」立場，以及川普宣布以伊停火的雙重提振下，美股期貨周二續揚、油價回落，市場風險情緒顯著改善。

鮑爾稍早公布提交國會的書面證詞，稱關稅對物價的最終衝擊仍未明朗，「我們有充分條件先觀察，再決定是否調整政策」。他將於台灣時間周二晚間十點赴眾議院金融服務委員會作證，明日同一時間轉赴參議院銀行委員會。上周聯邦公開市場委員會 (FOMC) 繼續按兵不動，但官員對今年降息次數分歧明顯；市場目前僅賦予 7 月降息 23% 機率，9 月機率則較高。

地緣政治方面，川普凌晨透過 Truth Social 宣布以色列與伊朗達成停火協議，激勵避險情緒降溫。不過協議旋即傳出破口：以色列防長卡茲指控伊朗再度發射飛彈、命令軍方反擊；川普則批雙方皆違反協議。儘管衝突陰霾未完全消散，資深市場分析師 Daniela Hathorn 指出，投資人押注戰火不致擴大，「股市仍呈現顯著的做多心態」。

整體而言，鮑爾「先觀察再說」的訊號與以伊停火帶來的暫時喘息，為風險資產注入動能；惟利率路徑與中東局勢仍存變數，後續鮑爾國會問答及停火進展將成市場短線焦點。

截至台北時間周二（24 日）21 時許：

焦點個股：

微軟 (MSFT-US) 早盤股價上漲 0.41%，至每股 487.98 美元

根據《彭博》周二報導，微軟近年大力推廣生成式人工智慧 (AI) 助理 Copilot，但其最大合作夥伴 OpenAI 的 ChatGPT 近來在企業市場迅速竄起，甚至直接搶走微軟現有客戶。根據知情人士透露，多家企業在導入 Copilot 後，員工實際使用的卻是 ChatGPT，讓微軟銷售團隊陷入壓力與困惑之中，這也加深了微軟與 OpenAI 之間日益複雜的競爭關係。

Uber(UBER-US) 早盤股價上漲 4.22%，至每股 88.84 美元

Uber 攜手 Alphabet(GOOGL-US) 旗下的自駕車公司 Waymo 於周二正式在美國亞特蘭大推出無人駕駛叫車服務。這是雙方繼今年 3 月在德州奧斯汀合作營運後，再度將版圖拓展至美國南方重要城市。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤股價上漲 1.79%，至每股 212.21 美元

美國電商巨擘亞馬遜周二宣布，未來 3 年將在英國投資 400 億英鎊、約合 540 億美元。該公司表示，計劃將這筆資金用於建造 4 個新的訂單履行中心，用於準備待配送訂單的大型倉庫，以及升級和擴建其全英國的現有營運大樓。

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月房價指數月增率報 - 0.4%，預期 0.1%，前值 0.0%

華爾街分析：